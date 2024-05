Migliori libri di The Last of Us - Maggio 2024

1. The Art of The Last of Us L'artbook ufficiale del primo gioco Artbook del primo The Last of Us, in italiano con copertina flessibile Licenza ufficiale , Ricco di retroscena e artwork Peccato che solo l'edizione inglese abbia la copertina rigida € 32.41 su Amazon

Il mondo tratteggiato da The Last of Us è alla deriva e ha bisogno di un'umanità ormai perduta dagli stessi umani. A raccontarlo benissimo è The Art of the Last of Us, l'artbook ufficiale edito originariamente da Dark Horse, dove sono direttamente il creative director Neil Druckmann e il game director Bruce Straley a introdurci all'universo a cui hanno dato vita all'interno del gioco.



Questo volume presenta diverse sezioni e tantissimi retroscena sui lavori svolti per creare il titolo uscito su PS3: si parte dagli sketch di Joel ed Ellie, con commenti degli autori, fino al loro percorso e a come le idee siano state messe in immagini, prima di venire digitalizzate.



Il volume, che conta quasi 200 pagine completamente a colori, è disponibile in due versioni: quella in inglese ha la copertina rigida, perfetta per i collezionisti. Chi, invece, non capisce bene la lingua e non è preoccupato all'idea di portare a casa una edizione più economica, può trovarlo anche in italiano, ma con copertina flessibile. Si tratta di quella che vi abbiamo segnalato qui, in modo che possiate godervi non solo le immagini, ma anche tutti i retroscena raccontati dagli autori.

2. The Art of The Last of Us - Parte II L'artbook ufficiale del sequel Artbook ufficiale di The Last of Us - Parte II, in italiano e con copertina flessibile Splendida idea di raccontare la storia del gioco attraverso le tavole , Tanti bozzetti e retroscena inediti Solo copertina flessibile, ancora una volta, e niente Deluxe da collezione € 28.4 su Amazon

Chi ha amato The Last of Us - Part II difficilmente resisterà al fascino di The Art of the Last of Us - Part II. Questo artbook davvero completo, infatti, vi permette di scoprire tantissimi dettagli sul nuovo viaggio di Ellie in direzione Seattle, mentre il giocatore scopre con lei il sapore per niente soddisfacente della vendetta. Il libro, infatti, è strutturato per raccontare per immagini le vicende del gioco. Le diverse tavole vanno in un ordine che segue proprio la narrativa vista nel videogame, fermandosi punto per punto per svelare le idee e i retroscena dietro le sequenze più significative. La stampa è di ottima qualità, la grammatura della carta sufficiente e dare una buona resa dei colori e a farvi vedere da vicino anche come sono stati creati i look dei personaggi, i diversi schieramenti che animano Seattle, gli scenari della stessa città.



Come per il primo gioco, anche The Art of the Last of Us - Part II è disponibile in due edizioni. Ancora una volta, solo quella in inglese è con copertina rigida, il che la rende l'ideale da collezionare se non avete problemi con la lingua. Quella ben tradotta in italiano, ma con copertina flessibile, è infatti un'edizione un po' più economica, anche se il vantaggio è che tutti i retroscena che vi racconterà saranno perfettamente accessibili nella nostra lingua.

3. The Last of Us - Il Sogno Americano Il fumetto prequel ufficiale Edizione italiana del fumetto ufficiale prequel di The Last of Us, in volume unico Interessante storia prequel , Ottima qualità di stampa , Ufficiale, a firma Neil Druckmann Storia non proprio sconvolgente in termini di rivelazioni sulle origini di Ellie € 13.9 su Amazon

fumetto ufficiale, per l'occasione battezzato Il Sogno Americano. Uscito in quattro albi negli Stati Uniti come American Dreams, questo fumetto è disponibile anche in italiano, in una edizione che racchiude direttamente tutte le quattro uscite viste dal pubblico anglofono, in modo che non dobbiate inseguirle o che non rischiate di perdere qualche pezzo per strada.



Con la sua copertina lucida e un'ottima qualità di stampa (prequel ufficiale della saga videoludica e racconta le vicende di una giovanissima Ellie che si ritrova per la prima volta a tu per tu con la crudele realtà del mondo e soprattutto con le Luci, insieme a quella stessa Riley che – come sappiamo – diventerà per lei una persona molto cara.



Pur senza raccontare una storia che porti a sconvolgimenti della vostra percezione di Ellie, anche se svela qualche interessante dettaglio sulle sue origini, Il Sogno Americano è un fumetto ben fatto che non può mancare nella collezione di qualsiasi amante di The Last of Us.

4. Guida ufficiale The Last of Us Remastered La guida ufficiale al gioco Guida ufficiale in inglese con copertina flessibile, con walkthrough e mappe illustrate Davvero ricchissima di informazioni , Alto valore enciclopedico Niente edizioni speciali o da collezione per i fan più accaniti € 24.21 su Amazon

Quando internet era un po' meno diffuso e capillare di oggi, le guide strategiche ufficiali erano uno dei must have degli amanti dei videogiochi. Se qualcuno voleva farti un bel regalo, infiocchettato di tutto punto, poteva regalarti non solo il gioco, ma anche la sua guida ufficiale. Oggi, questi libri esistono ancora e hanno soprattutto uno scopo enciclopedico: è anche il caso della titanica guida ufficiale di The Last of Us, firmata da Bradygames.



Questo volume, disponibile anche in italiano, è proposto con una copertina flessibile e include al suo interno davvero qualsiasi dettaglio vogliate sapere sulla versione Remastered del gioco (quella PS4, per capirci, non specificamente Part I per PS5).



Tantissime immagini, mappe delle ambientazioni, il walkthrough integrale, l'analisi di tutti gli equipaggiamenti e delle abilità: ogni singolo aspetto di The Last of Us viene sviscerato, non tanto per aiutarvi nelle difficoltà – che era lo scopo primario delle guide, nella loro epoca d'oro – quanto per la bellezza di aggiungere alla collezione un libro che dica davvero tutto quello che c'è da sapere sull'aspetto ludico del primo The Last of Us.

5. Chiaroscuri morali. Mondo immaginario e mondi interiori nella saga di The Last of Us Un interessante saggio sulla moralità nella saga Volume saggio di approfondimento dei temi morali della saga The Last of Us Interessanti tematiche per i fan di The Last of Us , Ben scritto ed edizione pregevole , Trattazione accademica in tutto e per tutto Trattazione accademica, che significa anche non per tutti € 16.05 su Amazon

Un tema cardine di The Last of Us, in entrambi i videogiochi arrivati (e ben rappresentato anche nella sua serie TV), è senza ombra di dubbio la moralità. Chi sono i buoni, chi sono i cattivi e dove passa il confine tra ciò che è giusto e cosa è invece sbagliato? Cosa è giustizia e cosa è vendetta? È giusto fare ciò che riteniamo possa proteggere chi amiamo se questo può causare del male a qualcun altro?



Nei loro viaggi, Joel ed Ellie si ritrovano spesso a tu per tu con queste domande, e Chiaroscuri Morali è un saggio che vuole approfondire proprio i mondi interiori di quelli che vengono descritti come «personaggi messi moralmente alle strette».