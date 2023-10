Migliori giochi horror sotto i 10€

Non c'è momento migliore, per gli amanti del genere horror, di quello di Halloween, per godersi un po' di videogiochi capaci di mettervi i brividi. Così, noi di SpazioGames vi abbiamo già proposto una nostra selezione dei migliori horror da giocare ad Halloween – ma cosa fare se non si vuole spendere tanto, ma anzi, si è in cerca di giochi horror a meno di dieci euro? Anche in questo caso, ci pensiamo noi.

Di seguito trovate la nostra selezione dei migliori horror economici, tra i quali si nascondono degli ottimi titoli assolutamente da scoprire – e per i quali vi raccomandiamo di armarvi di PC, piattaforma per la quale trovate i prezzi più convenienti in assoluto.

I migliori horror sotto i 10 euro

Blair Witch

L'orrore nei boschi

È il 1996 quando le foreste di Black Hills, in Blair Witch, ingoiano un povero ragazzino, nel Maryland. L'ex poliziotto Ellis, di cui vestirete i panni, tenterò di mettersi sulle sue tracce per scoprire cosa sia accaduto al giovane: la risposta, però, è inquietante e si lega a doppio filo con la strega di Blair, che sembra infestare i boschi dove stiamo conducendo le nostre ricerche.

In un turbinare di orrore e psiche, vi troverete a cominciare un'indagine di polizia che condurrà Ellis a misurarsi con i suoi stessi incubi – e non c'è niente di più spaventoso.

Dead by Daylight

Orrore asimmetrico

Se alla narrativa in singolo preferite sentirvi braccati in un gioco multiplayer, dovete puntare gli occhi su Dead by Daylight: in questo horror asimmetrico i giocatori vestono i panni di quattro sopravvissuti o di un killer che dà loro la caccia.

È possibile scegliere quali personaggi interpretare e, mentre i malcapitati sono controllati in terza persona, quando vestite i panni del killer lo farete in soggettiva. Ideale per serate di orrore con gli amici, tra chi lotta per non farsi uccidere e chi è disposto a tutti per uccidere.

Il prezzo sfora di pochissimi centesimi il tetto di 10 euro che ci eravamo imposti, ma ne vale assolutamente la pena.

Outlast II

L'incubo di Temple Gate

Di tutt'altra atmosfera l'esperienza offerta da Outlast II: questo horror in soggettiva vi porta a tu per tu con il terrificante Sullivan Knoth, che insieme ai suoi seguaci ha dato vita alla comunità di Temple Gate – una lontana dalla civiltà, e da chiunque possa provare a imporre delle regole umanamente accettabili.

Sarà qui che ci ritroveremo nella nostra avventura, nei panni del cameraman Blake Langermann, ed è su questo poso che dovremo condurre la nostra indagine. Ma varrà la pena rischiare davvero così tanto per raccontare le storie di Temple Gate? O, forse, sarebbe meglio fingere che non esista affatto, per salvarsi dai suoi orrori incancellabili?

Amnesia Collection

Un viaggio completo nell'orrore

Se volete avvicinarvi alla terrificante serie Amnesia, la soluzione ideale è acquistare Amnesia Collection. Al suo interno, in un'unica soluzione, portate infatti a casa Amnesia: A Machine for Pigs e Amnesia: The Dark Descent, entrambi horror in prima persona in cui vi misurerete con la follia e gli inquietanti anfratti degli esseri umani.

Ma quanto dell'orrore è reso peggiore dalle condizioni della vostra mente? Ora non bisogna spendere più così tanto per scoprirlo...

Little Nightmares

Sembrava tutto così carino e accogliente, e invece...

Pochi giochi potrebbero trarvi in inganno più di Little Nightmares: il lavoro di Tarsier si presenta com un titolo quasi dall'aspetto per bambini, simile a un film d'animazione, ma dietro il suo primo impatto cartoonesco si nascondono orrori di ogni genere – che giocano in equilibrio con le paure congenite dell'infanzia di tutti noi.

Nei panni di Six, dovremo affrontare la più inquietante casa delle bambole che vi venga in mente, tra spaventose creature animate e quelle che sono rese peggiori dalla vostra immaginazione – mentre ogni piccolo scricchiolio porta con sé immagini inquietanti. Il titolo è capostipite di una trilogia, con il terzo capitolo attualmente in lavorazione.

Potete scoprire di più sul gioco nella nostra recensione.

Layers of Fear

L'orrore originario del pittore

Provate a immaginare un horror in soggettiva ambientato dentro i quadri di un pittore: si tratta dell'originale Layers of Fear, dove vestite i panni di un artista maledetto che, nelle sue tele, dà vita e colori agli orrori che albergano nella sua anima.

Il risultato è un videogioco ricco di ossessioni, immagini che alludono alla brutalità e intrighi delle psiche che piaceranno a chi negli horror punta soprattutto all'intreccio e all'atmosfera. Di recente declinato sotto nuove vesti con Layers of Fear, il gioco rimane un ottimo esempio di orrore e ispirazione fusi in modo assolutamente brillante. E il prezzo, oggi, è davvero per tutti.

Alien: Isolation

Un classico senza tempo

Un videogioco horror che tutti gli appassionati del genere devono vivere almeno una volta nella vita è senza ombra di dubbio Alien: Isolation: nei panni di Amanda, figlia di Ellen Ripley, vi ritroverete in una disperata battaglia per la salvezza, dove dovrete scoprire la verità su quello che è successo a vostra madre.

Il mondo in cui vi muoverete, però, non solo prevede inquietudini di ogni genere, ma anche un Alien che non avrà pietà di voi – che siete inermi e disperati.

Come si può sopravvivere in mezzo a tutto questo? Provate a scoprirlo ad Halloween. E approfondite, se volete, con la nostra recensione.

Dying Light

Buonanotte e buona fortuna

Il giorno e la notte sono diversi come... il giorno e la notte, in Dying Light. Se quando il sole è alto dovete gironzolare per una città colpita da una terrificante epidemia, cercando risorse che vi saranno utili per sopravvivere, durante la notte gli infetti saranno pronti a darvi la caccia – costringendovi a mettere a frutto quello che avete trovato, e architettato, quando avevate dalla vostra il vantaggio del giorno.

Sopravviverete alla luna alta, in attesa del ritorno del sole?

