Metro Exodus si mostra nel nuovo, inquietante trailer dalla gamescom

Prima della sua apparizione alla gamescom, 4A Games e Deep Silver hanno rilasciato durante la Nvidia GeForce Gaming Celebration un nuovissimo trailer per il loro nuovo sparatutto in soggettiva Metro Exodus.In questo nuovo filmato, visionabile poco sotto, Artyom e il suo gruppo arrivano in un luogo apparentemente tranquillo, per poi rivelarsi invece un vero inferno.Metro Exodus è in uscita il 22 febbraio su PC, PS4 e Xbox One. Il gioco sarà disponibile non solo presso lo stand di Deep Silver alla Hall 9 della gamescom, ma anche allo stand Xbox di Microsoft nella Hall 8. Rimanete come sempre sulle nostre pagine per tutte le future novità in arrivo.

Fonte: DualShockers