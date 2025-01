Marvel's Guardians of the Galaxy per PS5 ad un prezzo stellare: solo 15€!

Se sei un appassionato dell'universo Marvel o semplicemente cerchi un’avventura videoludica emozionante, Marvel's Guardians of the Galaxy per PS5 è il gioco che fa per te. Oggi in offerta a soli 14,99€ con lo sconto del 25% su 19,97€, questa è un’occasione imperdibile per tuffarti in un’esperienza unica e coinvolgente.

Perché acquistare Marvel's Guardians of the Galaxy per PS5?

Vesti i panni di Star-Lord : in questo gioco d'azione in terza persona, prenderai il controllo di Star-Lord, il leader sfrontato e carismatico dei Guardiani della Galassia. Con i suoi iconici stivali-razzo e le pistole elementali, vivrai combattimenti adrenalinici e spettacolari.

: in questo gioco d'azione in terza persona, prenderai il controllo di Star-Lord, il leader sfrontato e carismatico dei Guardiani della Galassia. Con i suoi iconici stivali-razzo e le pistole elementali, vivrai combattimenti adrenalinici e spettacolari. Una storia originale e avvincente : non è il solito racconto tratto dai fumetti o dai film. Questa è una nuova avventura inedita che unisce umorismo, dramma e azione in un mix esplosivo. Gli eventi catastrofici che minacciano l'universo richiederanno tutta la tua abilità di comando per tenere unita la squadra di leggendari disadattati.

: non è il solito racconto tratto dai fumetti o dai film. Questa è una nuova avventura inedita che unisce umorismo, dramma e azione in un mix esplosivo. Gli eventi catastrofici che minacciano l'universo richiederanno tutta la tua abilità di comando per tenere unita la squadra di leggendari disadattati. Gameplay dinamico e strategico: ogni decisione che prenderai avrà un impatto sul destino dei Guardiani e sull’esito della storia. Pianifica le tue mosse, utilizza attacchi di gruppo e scopri abilità uniche di ciascun membro del team per affrontare creature straordinarie e nemici temibili.

Grafica mozzafiato: grazie alla potenza della PlayStation 5, il gioco offre un’esperienza visiva incredibile, con ambientazioni cosmiche spettacolari e personaggi curati nei minimi dettagli. Inoltre, se possiedi la versione per PS4, potrai ottenere gratuitamente quella per PS5.

La vera forza di Marvel's Guardians of the Galaxy è il suo mix perfetto di toni: momenti di pura comicità, battute brillanti e dialoghi esilaranti si alternano a scene emozionanti e drammatiche. Ti ritroverai a ridere, pianificare e combattere, tutto in un unico viaggio epico. Con un prezzo scontato a soli 14,99€, Marvel's Guardians of the Galaxy è un vero affare per chiunque voglia esplorare il cosmo e salvare l’universo con una squadra di eroi improbabili. È il momento di attivare gli stivali-razzo e partire per un’avventura indimenticabile. Che aspetti? L’universo ha bisogno di te!