Marvel Rivals: i migliori personaggi per iniziare

Marvel Rivals è arrivato e può essere spiazzante per un principiante, con i suoi 33 personaggi tra cui scegliere per buttarsi nella mischia.

Tuttavia il team di sviluppo ha voluto catalogare ogni personaggio non solo per ruolo ma anche per grado di difficoltà, così da aiutarvi nel districarvi tra i tanti panni che potrete vestire in Marvel Rivals.

Anche noi vogliamo aiutarvi, restringendo ulteriormente la lista dei personaggi ideali per i principianti di Marvel Rivals: vediamoli in questa guida.

Marvel Rivals: migliori personaggi per principianti

Se siete alle prime armi con Marvel Rivals, scegliere gli eroi giusti è essenziale per affrontare al meglio le prime partite.

Qui di seguito trovate quelli che vi consigliamo di tenere in considerazione per ogni ruolo.

Milgiori personaggi Avanguardia per principianti

Venom e Groot sono gli eroi che vi consigliamo per quanto riguarda i personaggi Avanguardia di Marvel Rivals.

Venom è un personaggio con difficoltà a tre stelle, ma il suo kit diventa rapidamente comprensibile dopo qualche partita. Le sue abilità includono attacchi con tentacoli che infliggono danni elevati e rallentano i nemici. La sua abilità ultra gli consente di rigenerare salute o attaccare i nemici dall’alto. Con una grande resistenza, è perfetto per assorbire i danni e proteggere i compagni di squadra.

Groot è un personaggio semplice da padroneggiare, con difficoltà a una stella. È dotato di abilità potenti, i suoi attacchi hanno un ampio raggio d’azione e includono una bomba di spore che danneggia i nemici. La sua ultra cattura più bersagli, rendendolo ideale per il controllo del campo, anche perché è generalmente un personaggio molto resistente.

Migliori personaggi Stratega per principianti

Per quanto riguarda i personaggi Stratega, vi consigliamo di tenere in considerazione Mantis, Luna Snow e Rocket Raccoon (che per altro va in combo con Groot).

Mantis è un personaggio con difficoltà a due stelle, che combina abilità di guarigione e potenziamento dei danni per i compagni. La sua ultra migliora la mobilità della squadra, rendendola un personaggio indispensabile per chi predilige uno stile di gioco passivo ma efficace.

Luna Snow cura gli alleati e infligge danni significativi, e la sua difficoltà a due stelle la rende un personaggio ottimo e versatile per supportare il gruppo. La sua ultra aumenta i danni della squadra, mentre la capacità Absolute Zero congela i nemici, offrendo controllo sulla battaglia.

Per chi ama un approccio più aggressivo, Rocket Raccoon è l'ideale grazie alla capacità di curare i compagni e potenziare i loro attacchi. La sua abilità speciale consente di rianimare gli alleati caduti, garantendovi così un vantaggio. Insieme a Groot, Rocket può utilizzare la sinergia "Vecchi Amici" per ridurre i danni ricevuti.

Miglior personaggi Duellante per principianti

Iron Man, Punisher e Scarlet Witch sono gli eroi Duellante che vi consigliamo di provare per primi.

Iron Man ha una difficoltà a due stelle, dotato di attacchi ad area devastanti. Le sue abilità includono il Nano Pulse e l’Ultimate Pulse Cannon, perfetti per infliggere danni a distanza. Grazie alla sua capacità di volare, può essere la scelta ideale per chi vorrebbe impersonare un personaggio versatile e sicuro.

Punisher ha invece una difficoltà a una stella, ed è forse il personaggio più accessibile in assoluto di tutto il roster di Marvel Rivals. Potente e semplice, il suo kit permette di infliggere danni elevati a distanza. Le sue armi, tra cui mitragliatrici e un lanciamissili, permettono di avere a disposizione un'ampia copertura ad area, il che va a nozze con chi sta iniziando a giocare.

Per chi invece punta sulla possibilità di arrecare tanti danni in poco tempo, Scarlet Witch è l'eroe a difficoltà a due stelle più semplice ed efficace per principianti. Conta su abilità come Chaos Control e Chthonian Burst, con cui è in grado di infliggere danni elevati e manipolare il caos sul campo. La sua ultra le consente invece di volare e ripristinare energia, rendendola utile in molte situazioni.