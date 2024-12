Marvel Rivals, tutti i codici e skin gratis

Marvel Rivals non sarebbe un hero shooter sugli eroi Marvel se non avesse tantissimi costumi da far indossare agli eroi e cattivi della Casa delle Idee, e Netease ha inserito tantissime skin aggiuntive per i personaggi.

Inutile dire che la stragrande maggioranza delle skin si può ottenere solamente acquistandole con valuta reale, ma ci sono dei modi per ottenere alcune skin di Marvel Rivals in maniera gratuita.

Ci sono alcune modalità e codici da inserire per poter sbloccare le skin, e qui di seguito ve le forniremo man mano che si aggiungeranno.

Skin e codici gratis di Marvel Rivals

Ecco l’elenco completo dei codici attivi per Marvel Rivals a, dicembre 2024, e i relativi premi gratuiti:

nwarh4k3xqy: Skin Iron Man Armor Model 42. Scadenza: 5 marzo 2025.

Come riscattare i codici di Marvel Rivals

Per riscattare i codici in Marvel Rivals, seguite questi semplici passaggi:

Fate clic sull’icona dell’ingranaggio nel menu principale per accedere alle opzioni.

Selezionate la voce “Codice Pacchetto” per aprire il menu di riscatto codici.

Inserite il codice nel campo “Inserisci il tuo codice bundle”.

Controllate che il codice sia corretto e cliccate su “Usa”.

Se il codice è valido, riceverete immediatamente i premi associati.

Come ottenere altre skin gratuite in Marvel Rivals

Oltre ai codici, alcune skin possono essere ottenute attraverso promozioni esclusive. Ad esempio il bundle di Peni Parker VEN#m che si può ricevere gratis come esclusiva PlayStation Plus attraverso il PlayStation Store.

Se non possedete un abbonamento al servizio di PlayStation, potete acquistare la skin VEN#m dal negozio in-game per 1.400 Unità, oppure il bundle completo per 1.600 Unità.

Questo contenuto è riservato esclusivamente ai giocatori su PlayStation, che possono anche riscattare la skin Scarlet Spider per Spider-Man, un'altra chicca unica per gli utenti di casa Sony.

Attualmente Marvel Rivals non supporta la cross progression. Di conseguenza, non potrete ottenere questo bundle su altre piattaforme, e l’abbonamento attivo a PlayStation Plus è obbligatorio per riscattarlo.

Tra le skin gratuite, che però richiedono un obiettivo specifico, c'è Moon Knight Raggio di Luna Dorato.

Questa skin è sbloccabile raggiungendo almeno il grado Oro in modalità competitiva, e sarà disponibile alla fine della Stagione 0 il 9 gennaio 2025.