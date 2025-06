Mario Kart World, il nono capitolo della popolare serie di corse, è finalmente disponibile in esclusiva su Nintendo Switch 2. Nella nostra recensione vi abbiamo raccontato tutto quello che dovete sapere sul gioco per decidere se acquistarlo o meno, ma adesso è arrivato il momento di aiutarvi a diventare dei veri pro a bordo dei vostri kart.

In questa guida vedremo alcuni degli elementi di base del gioco, che vi aiuteranno a capire meglio come gareggiare. È un punto d’inizio ideale per i neofiti della serie, mentre per i più esperti abbiamo realizzato altre guide pensate per approfondire alcuni dettagli specifici di Mario Kart World.

Come accelerare alla partenza in Mario Kart World

Uno dei “trucchi” più famosi della serie è la possibilità di scattare con un turbo al momento della partenza. Questa feature è ovviamente presente anche in Mario Kart World (lo trovi su Amazon), senza alcuna modifica sostanziale.

Tutto quello che devi fare per ottenere questo effetto è tenere premuto il tasto dell’acceleratore subito dopo la comparsa del numero 2 sullo schermo. Non premerlo troppo presto, altrimenti rischi di danneggiare il tuo kart, rallentando così la partenza.

Come evitare i gusci blu

L’oggetto più temuto sulle piste di un qualsiasi Mario Kart è il famoso guscio blu: indipendentemente dalla posizione da cui viene lanciato, questo guscio percorre tutta la pista fino a raggiungere il primo giocatore, schiantandosi contro di lui. Per chi si trova in prima posizione, si tratta di un vero e proprio incubo, dato che non ci sono modi di evitarlo o di proteggersi con altri oggetti o con gli ostacoli della pista.

L’unico scudo esistente è il super clacson, un oggetto piuttosto raro da trovare. Se sei abbastanza fortunato da averne uno, ti basta suonarlo prima dell’impatto di un guscio blu per distruggerlo.

Ricorda che il super clacson può essere usato anche contro i normali gusci rossi e verdi, se ne avessi bisogno, e danneggia anche gli avversari nelle tue immediate vicinanze.

Cosa significano le statistiche dei kart in Mario Kart World

Come da tradizione, ogni personaggio e ogni veicolo hanno delle statistiche differenti nel gioco. Le statistiche dei personaggi non sono visibili dall’interfaccia di gioco, ma quelle dei mezzi sì. Ogni veicolo ha quattro valori: velocità, accelerazione, peso e maneggevolezza. I primi due riguardano la velocità del mezzo, mentre gli altri il suo approccio alla guida.

Velocità in Mario Kart World

Questo valore indica la velocità massima che può raggiungere un veicolo. Per questo è importante che il kart che scegli abbia una buona velocità, ma dovrai anche stare attento all’accelerazione.

Accelerazione in Mario Kart World

L’accelerazione indica quanto velocemente un veicolo raggiunge la sua velocità massima. Scegliere il kart giusto significa cercare l’equilibrio tra questi due valori che più si adatta al proprio stile di guida.

Peso in Mario Kart World

Il peso indica, appunto, la pesantezza del veicolo (che viene fortemente influenzata anche dal personaggio scelto). Più è leggero, più danni subirà dagli impatti con oggetti e altri giocatori, rischiando di finire facilmente fuori pista. D’altro canto, un kart molto pesante rischia di compromettere la velocità.

Maneggevolezza in Mario Kart World

Indica quanto il kart rimane aderente alla pista, ed è particolarmente importante per affrontare le curve più strette. Soprattutto per chi è alle prime armi, si tratta di un valore fondamentale: guidare kart poco maneggevoli richiedere una conoscenza più approfondita del gioco.