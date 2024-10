Mai visto un risparmio così: bundle con Fire TV Stick e controller Luna SCONTATO del 32%!

Non perdete l'offerta su Amazon sul bundle con Fire TV Stick e controller Luna, lo starter kit indispensabile per il servizio di streaming di giochi di Amazon. Questo pacchetto, venduto separatamente dall'abbonamento a Prime o Luna, ora è disponibile a soli 66,98€, con un notevole risparmio dal prezzo originale di 97,98€. Questo sconto del 32% vi permette di accedere immediatamente ai vostri giochi preferiti direttamente dal cloud, senza necessità di una console di gioco. Con il controller Luna potrete godere di un’esperienza di gioco a bassa latenza grazie alla tecnologia Cloud Direct e utilizzare il controller anche via Bluetooth con dispositivi compatibili.

Fire TV Stick + controller Luna, chi dovrebbe acquistarlo?

Il bundle con Fire TV Stick e controller Luna rappresenta l'ideale per chi desidera immergersi nell'universo del gaming senza l'onere di avere una console tradizionale. Questo kit di partenza è perfetto per gli appassionati di giochi che cercano una soluzione pratica e versatile per accedere a una vasta libreria di titoli in streaming. Gli utenti Prime traggono un vantaggio aggiuntivo, potendo godere di Fortnite e di una selezione di giochi che si rinnova mensilmente senza costi extra.

Per i giocatori che apprezzano una risposta immediata dai loro dispositivi, il bundle offre una soluzione tecnologicamente avanzata. Grazie alla connessione Cloud Direct, il controller Luna promette un’esperienza di gioco a bassa latenza, cruciale per i titoli che richiedono tempistiche precise. Inoltre, la flessibilità è assicurata dalla possibilità di usare il controller Luna anche come dispositivo wireless via Bluetooth con apparecchi compatibili, soddisfacendo le esigenze di coloro che preferiscono non essere limitati da cavi o specifici layout di gioco.

Con un prezzo di offerta di 66,98€, ribassato da 97,98€, il bundle con Fire TV Stick e controller Luna si afferma come un'opportunità imperdibile per tutti gli appassionati di giochi e i membri Prime alla ricerca di un'esperienza di gaming a bassa latenza e alta qualità senza la necessità di una console. L'accesso immediato a un vasto assortimento di giochi e l'esperienza fluida e versatile offerta da questo kit lo rendono una scelta eccellente per catapultarsi nel divertimento videoludico direttamente dal proprio salotto.

