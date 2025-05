Lupin & Jigen, il duo leggendario in scala 1/6 da Infinite Statue e Kaustic Plastik

Infinite Statue, in collaborazione con Kaustic Plastik, ha ufficialmente aperto i preordini per le nuove action doll di Lupin e Jigen, tratte dalla serie anime Lupin the 3rd – The Italian Adventure. Queste action doll in scala 1/6, realizzate con estrema cura per i dettagli, celebrano i leggendari protagonisti Lupin III e Daisuke Jigen, catturando l’essenza dei personaggi e il loro stile iconico. La partnership tra Infinite Statue e Kaustic Plastik si distingue per l’attenzione al realismo, garantendo ai collezionisti pezzi unici e di alta qualità.

Lupin III

La figure di Lupin, alta circa 30 cm, è prodotta in PVC e tessuto di alta qualità, con abiti realistici che riprendono fedelmente il design dell’anime. Indossa la sua iconica giacca blu, camicia bianca, pantaloni neri e cravatta rossa, perfettamente ispirati a “L’Avventura Italiana”. Il corpo completamente articolato consente di riprodurre pose dinamiche, riflettendo al meglio il carattere scanzonato e agile del celebre ladro. Tra gli accessori inclusi troviamo la pistola Walther P38, mani intercambiabili per diverse pose, espressioni facciali multiple, sigaretta, accendino e una base espositiva con il logo della serie. Dettagli che permettono di ricreare scene iconiche della serie, portando Lupin direttamente nella propria collezione.

Jigen Daisuke

Anche Jigen, alto circa 30 cm, è realizzato in PVC e tessuto di alta qualità. Il suo completo scuro, composto da giacca, pantaloni e camicia chiara, è perfettamente riprodotto, così come l’inconfondibile fedora nera a tesa larga. Il corpo articolato permette di ricreare le classiche pose da pistolero infallibile del personaggio. Jigen è dotato di una rivoltella Smith & Wesson M19 Combat Magnum .357, mani intercambiabili, espressioni facciali multiple, sigaretta e una base espositiva dedicata. La cura nei dettagli si estende anche agli accessori, fedelmente riprodotti per enfatizzare il carattere enigmatico e risoluto di Jigen.

Prezzo e Data di uscita

Infinite Statue e Kaustic Plastik propongono due versioni per entrambe le action doll: la Standard, al prezzo di 210 euro, e la Deluxe, al prezzo di 220 euro. Quest’ultima include ulteriori accessori esclusivi, pensati per i collezionisti più attenti ai dettagli. Inoltre, sarà disponibile un esclusivo set doppio, realizzato in tiratura limitata e acquistabile unicamente tramite Kaustic Plastik, pensato per i collezionisti più esigenti. Un’opportunità unica per avere entrambi i personaggi insieme, arricchendo la propria collezione con un pezzo da esposizione irripetibile.

L’uscita delle action doll di Lupin e Jigen è prevista per maggio 2026, grazie al distributore Cosmic Group.. Una proposta imperdibile per i fan dell’anime e i collezionisti di figure in scala 1/6, che potranno aggiungere alla propria collezione due dei personaggi più iconici dell’universo di Lupin III.