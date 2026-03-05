Si apre ufficialmente la prevendita dei biglietti di Lucca Collezionando 2026, il festival vintage-pop torna sabato 28 e domenica 29 marzo 2026 al Polo Fiere di Lucca. Cultura POP è media partner dell'evento.

Acquista i biglietti di Lucca Collezionando 2026

Lucca Collezionando 2026 - i nuovi ospiti confermati

Oltre al disegnatore Sergio Gerasi, autore del manifesto e protagonista di una mostra che ne ripercorre la carriera, i vignettisti satirici Vauro e Mario Natangelo e l'autore Neyef, cresce il parterre degli ospiti.

Ai nomi già annunciati si vanno ad aggiungere l’autrice bonelliana Lola Airaghi (impegnata su alcune delle storie più amate di serie come Dylan Dog, Zagor, Brendon, Morgan Lost e presente in collaborazione con AMys - Associazione nipoti di Martin Mystère), il fumettista Sergio Algozzino (già autore del poster dell’edizione 2024 e protagonista di una fantastica mostra in seno a Lucca Comics & Games 2025).

E ancora il giornalista e scrittore Marco Rizzo (tra gli autori italiani di punta nel filone del “graphic journalism” e tra i pochissimi sceneggiatori non anglosassoni a collaborare con Marvel), pronti a incontrare il pubblico e a portare nuove storie, nuove visioni e nuove occasioni di confronto all’interno della manifestazione e la fumettista, grafica e illustratrice Adriana Farina (presente in collaborazione con Bugs Comics e autrice per la casa editrice di MoFtri e Samuel Stern).

La mostra dedicata a I Cavalierie dello Zodiaco

E in occasione delle celebrazioni per i 40 anni di Saint Seiya - I Cavalieri dello zodiaco, Collezionando ospiterà un'esposizione/omaggio curata da Giorgia Vecchini che metterà in mostra oggetti da collezione, figures e statue, cel e molto altro eccezionale merchandising.

A proposito di Lucca Collezionando

Lucca Collezionando è il momento migliore per inseguire le proprie passioni, condividerle con la famiglia e gli amici, di tutte le età, per passare un weekend in un contesto accogliente e rilassato. È il luogo ideale per completare la propria collezione di fumetti, figurine e collectibles, trovare le ultime novità editoriali e incontrare i propri artisti e artiste preferiti, tra grandi autori e giovani talenti, con spazi dove esplorare tutte le sfumature della Nona Arte come il Paladedicando, l'Artist Alley e la Self Area. A Lucca Collezionando, come ogni anno, insieme ad ANAFI saranno presenti tutte le principali community del fumetto italiano, associazioni ludiche oltre a tantissimi autori, disegnatori e illustratori.

Un viaggio non solo alla riscoperta del vintage da collezione italiano, europeo ed americano, ma anche dei manga e degli anime classici, nonché del retrogaming, rispolverare le proprie abilità da “sala giochi” con il ritorno degli “arcade” e la possibilità di sfidarsi in famiglia e tra amici a Subbuteo, oppure ai classici giochi da tavolo e carte collezionabili. Torna infatti al piano superiore del Polo Fiere l’area Sali e gioca con oltre 50 tavoli gestiti in collaborazione con le associazioni e dedicati ai giocatori di ogni età ed esperienza. Oltre alle molte attività a partecipazione libera come la Ludoteca Vintage, le dimostrazioni di Pokémon Tcg, la Palestra di Miniature e le dimostrazioni di giochi di miniature e wargames, con tornei dedicati ai giocatori più esperti.