Lucca Collezionando 2026 torna in primavera con una nuova edizione all’insegna della passione per il fumetto, il collezionismo e la cultura pop vintage. Sabato 28 e domenica 29 marzo 2026, il Polo Fiere di Lucca si trasformerà in un grande spazio dedicato ai fumetti, ai manga classici, ai giochi da tavolo e al retrogaming, in un’atmosfera rilassata e accogliente, tutta da vivere con un autentico mood slow.

Un viaggio nel mondo analogico tra fumetti, vintage e cultura pop

Lucca Collezionando conferma la sua formula vincente: due giorni per rallentare il ritmo quotidiano e riscoprire la magia della cultura pop degli anni ’70, ’80 e ’90. Il festival è un appuntamento imperdibile per collezionisti, appassionati di fumetto e curiosi che vogliono immergersi nel fascino del mondo analogico tra espositori, incontri con autori e mostre tematiche.

Il manifesto ufficiale firmato da Sergio Gerasi e l’omaggio a Valentina di Crepax

In anteprima a Lucca Comics & Games 2025 è stato svelato il manifesto ufficiale di Lucca Collezionando 2026, realizzato da Sergio Gerasi, che unisce la sua interpretazione contemporanea di Valentina a un’immagine originale di Guido Crepax.

I primi ospiti: da Vauro a Neyef

Tra i primi ospiti annunciati, oltre a Sergio Gerasi, ci sarà Vauro Senesi, disegnatore, scrittore, editore e tra i più celebri vignettisti satirici italiani. L’autore sarà anche protagonista di una mostra curata da Pio Corveddu. Altro nome di spicco è Neyef (Romain Maufront), che presenterà in anteprima – grazie a Tunué – il suo graphic novel western “Hoka Hey!”, una delle opere più attese del prossimo anno.

Cosa fare a Lucca Collezionando 2026

Lucca Collezionando 2026 è il punto di riferimento per chi ama il fumetto vintage, il collezionismo e la cultura pop italiana. Un evento da non perdere per vivere un weekend nel segno della creatività, della passione e della memoria condivisa. Un’esperienza adatta a tutte le età, pensata per famiglie, appassionati e curiosi del mondo del fumetto e della cultura pop.

Come ogni anno, Lucca Collezionando ospiterà le principali community del fumetto italiano, in collaborazione con ANAFI, oltre a numerose associazioni ludiche, autori, disegnatori e illustratori.