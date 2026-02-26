Su Amazon è disponibile un'ottima offerta sul Logitech G305 LIGHTSPEED, il mouse gaming wireless dotato di sensore ottico HERO da 12.000 DPI, tecnologia wireless a 1 ms senza lag e autonomia fino a 250 ore con una singola batteria AA. Leggero solo 99 grammi e con ricevitore nano USB integrato, è perfetto per giocare ovunque. Ora disponibile a soli 35,99€, con uno sconto del 52% rispetto al prezzo originale di 74,99€.

Logitech G305, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Logitech G305 LIGHTSPEED è il mouse gaming wireless ideale per chi cerca prestazioni elevate senza rinunciare alla libertà di movimento. È consigliato in particolar modo ai gamer PC e laptop che desiderano un dispositivo affidabile, leggero e privo di cavi, perfetto sia per sessioni di gioco intense a casa che per chi gioca in mobilità. Con soli 99 grammi di peso e il ricevitore nano USB integrato, si adatta perfettamente a chi ha bisogno di portare il proprio setup ovunque senza ingombri.

Questo mouse soddisfa l'esigenza di chi non vuole scendere a compromessi tra precisione e autonomia: il sensore HERO da 12.000 DPI garantisce un tracciamento eccellente, mentre la tecnologia LIGHTSPEED a 1 ms elimina qualsiasi lag. La batteria da 250 ore di gioco continuo con una sola stilo AA lo rende perfetto per chi odia interrompere le sessioni per ricaricare. A un prezzo scontato del 52%, da 74,99€ a soli 35,99€, rappresenta un'occasione imperdibile per chi vuole qualità gaming a un costo accessibile.

Il Logitech G305 LIGHTSPEED è un mouse gaming wireless dotato del sensore ottico HERO da 12.000 DPI, tecnologia LIGHTSPEED con latenza di 1ms, batteria da 250 ore e un peso di soli 99 grammi.

