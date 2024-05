Lies of P non è mai costato COSI' POCO! -21%

In cerca di un ottimo souls-like? Date un'occhiata a questa offerta irrinunciabile su Amazon inerente alla versione PS4 di Lies of P, che oggi potete portarvi a casa a soli 41,99€, con uno sconto del 21% rispetto al prezzo più basso recente di 52,99€. Immergetevi in questa avventura unica dove ogni bugia vi porterà un passo più vicino all'umanità, soprattutto ora che il titolo viene proposto al suo minimo storico.

Lies of P, chi dovrebbe acquistarlo?

Lies of P (qui trovate la nostra recensione completa) è l'acquisto perfetto per coloro che amano i giochi di azione complessi e le storie ricche di significati nascosti, il tutto impreziosito da una grafica dettagliata e un gameplay avvincente. Rivisitazione oscura della classica storia di Pinocchio, questo titolo è consigliato a chi cerca non solo un gioco di combattimento rigoroso, tipico dei soulslike, ma anche una trama profonda e ricca di colpi di scena. Situato in un immaginario oscuro del periodo della Belle Époque, il giocatore sarà immerso in una narrazione dove le scelte morali influenzano direttamente il percorso, oscillando tra la verità e la menzogna per scopi superiori.

Per chi ama anche esplorare scenari decadenti e atmosfere cupe, l'ambientazione dettagliata di Krat offre l'opportunità perfetta per immergersi in un mondo in rovina. Il gioco spinge i giocatori a raccogliere materiali e risorse per potenziare il proprio personaggio, offrendo un interessante equilibrio tra combattimento e strategia. La possibilità di plasmare la storia attraverso le proprie decisioni, diventando più umano al prezzo di sacrifici morali, aggiunge un ulteriore livello di complessità che lo rende unico nel suo genere.

Lies of P rappresenta un'offerta per gli appassionati del genere soulslike e per coloro che cercano un'avventura ricca di sfide e narrativa coinvolgente. Questa reinterpretazione oscura e complessa della storia di Pinocchio offre sia un gameplay profondo che una storia intrigante.

