Preparatevi a vivere un'esperienza di gioco rivoluzionaria con l'LG UltraGear OLED 39GS95QE, il monitor gaming curvo che ridefinisce gli standard del settore. Questo gioiello tecnologico da 39 pollici è ora disponibile su Amazon con uno sconto dell'11%, al prezzo di 869,99€ invece di 1.099,99€. Il pannello OLED ultrawide 21:9 con risoluzione WQHD garantisce neri perfetti e colori brillanti, mentre il refresh rate di 240Hz e il tempo di risposta fulmineo di 0,03ms vi proietteranno nel futuro del gaming competitivo. Approfittate subito del prezzo di 979,99€ per portare a casa questa meraviglia tecnologica.

LG UltraGear OLED, chi dovrebbe acquistarlo?

Il LG UltraGear OLED 39GS95QE è il monitor ideale per i gamer appassionati che cercano un'esperienza visiva di altissimo livello e non vogliono scendere a compromessi sulle prestazioni. Con il suo pannello OLED da 39 pollici in formato 21:9 curvo e una risoluzione WQHD da 3440x1440 pixel, questo display vi catturerà completamente nell'azione di gioco, offrendovi il 34% di area visibile in più rispetto a un tradizionale 16:9. È particolarmente consigliato a chi gioca a titoli competitivi come FPS, racing game o giochi d'avventura open-world, dove il refresh rate di 240Hz e il tempo di risposta fulmineo di 0,03ms fanno davvero la differenza tra vittoria e sconfitta.

Questo monitor soddisfa le esigenze di chi desidera neri perfetti e colori brillanti grazie alla tecnologia OLED con contrasto infinito, garantendo immagini prive di aloni anche nelle scene più scure. La compatibilità con G-Sync e FreeSync Premium Pro elimina tearing e stuttering, mentre la certificazione HDR 400 True Black assicura un'esperienza visiva cinematografica. Con uno sconto dell'21% che porta il prezzo a 869,99€, rappresenta un investimento eccellente per i giocatori più esigenti che vogliono dotarsi di una postazione gaming di livello professionale, completa di design elegante senza cornici e illuminazione ambientale RGB per creare l'atmosfera perfetta.

