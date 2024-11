LEGO ti regala questo bellissimo set per il Black Friday: scopri come

In occasione del Black Friday 2024, LEGO offre un'opportunità imperdibile per gli appassionati: il giradischi vintage LEGO in omaggio per acquisti superiori a 250€. Questa promozione è valida dal 29 novembre al 2 dicembre 2024, sia online su LEGO.com che nei LEGO Store, fino a esaurimento scorte.

Vedi offerta su LEGO Store

Offerta Black Friday LEGO, perché sfruttarla?

Il giradischi vintage LEGO è un set esclusivo che celebra l'epoca d'oro del vinile. Con 310 pezzi, offre dettagli nostalgici come un LP costruibile, una puntina mobile e un coperchio trasparente. Le tessere stampate, tra cui il pulsante del volume, aggiungono autenticità, rendendolo un pezzo da collezione ideale per gli amanti della musica e del design retrò.

Per usufruire dell'offerta, è necessario effettuare un acquisto di prodotti LEGO per un valore minimo di 250€, escluse le spese di spedizione. Sono esclusi gli ordini Pick a Brick (Standard), e l'offerta è limitata a un solo set per famiglia. Non si applica ad acquisti precedenti o pre-ordini. In caso di reso dell'articolo che ha dato diritto all'omaggio, sarà necessario restituire anche il set promozionale. L'articolo in omaggio non può essere acquistato separatamente né scambiato o sostituito con altri articoli o denaro.

Questa iniziativa si inserisce nel contesto delle offerte del Black Friday, periodo in cui LEGO propone sconti e promozioni su una vasta gamma di set. È l'occasione perfetta per arricchire la vostra collezione o trovare il regalo ideale per gli appassionati di tutte le età. Per rimanere aggiornati sulle offerte e assicurarsi di non perdere questa opportunità, visitate regolarmente il sito ufficiale LEGO o recatevi presso il LEGO Store più vicino.

Non lasciatevi sfuggire l'occasione di aggiungere alla vostra collezione il giradischi vintage LEGO, un set che unisce la passione per la musica e l'amore per le costruzioni in un unico, affascinante pezzo da esposizione.

