Il set LEGO Icons 10357 Shelby Cobra 427 S/C approda finalmente sugli scaffali, permettendo agli appassionati di riprodurre nei minimi dettagli uno dei bolidi più leggendari mai concepiti. Composto da 1.241 pezzi, questo set non è solo un modello da costruire, bensì un tributo alla storia di un'auto che ha rivoluzionato il panorama delle competizioni negli anni '60, portando la firma di un visionario come Carroll Shelby.

La riproduzione in mattoncini LEGO dell'icona dell'automobilismo americano si distingue per la meticolosa attenzione ai particolari: dalla caratteristica carrozzeria blu con le iconiche strisce bianche da corsa, agli scarichi laterali, fino alla distintiva griglia anteriore dalla "bocca spalancata".

Le funzionalità includono lo sterzo funzionante e l'apertura di portiere, bagagliaio e cofano, permettendo di ammirare il dettagliato vano motore che richiama fedelmente il potente propulsore dell'originale.

Tra gli elementi più curiosi inclusi nel set, spiccano una cassetta degli attrezzi che si adatta perfettamente nel bagagliaio, un estintore che può essere montato tra i sedili, una banconota da 100 dollari e persino un trofeo che celebra la gloriosa storia agonistica del veicolo. Tutti, rigorosamente da costruire.

Una leggenda nata dal sogno americano

Steindy (talk) 21:19, 29 September 2014 (UTC), GFDL 1.2 <http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/fdl-1.2.html>, via Wikimedia Commons

Per comprendere il significato culturale della Shelby Cobra, bisogna tornare indietro alla storia del suo creatore. Carroll Shelby, nato in Texas nel 1923, fu inizialmente un pilota di successo che vinse la prestigiosa 24 Ore di Le Mans nel 1959. La sua carriera al volante fu però interrotta da problemi cardiaci, costringendolo a reinventarsi come costruttore di automobili con una visione precisa: creare vetture americane in grado di battere le europee nelle competizioni internazionali.

Nel 1961, Shelby ebbe l'intuizione che avrebbe cambiato la storia dell'automobilismo: combinare un leggero telaio britannico della AC Cars con un potente motore V8 americano della Ford.

Nacque così la Cobra, un'auto che incarnava perfettamente il concetto di potenza in un pacchetto compatto. I primi prototipi montavano motori Ford da 260 e poi 289 pollici cubici, ma fu con l'introduzione del mastodontico propulsore da 427 pollici cubici (7 litri) che la leggenda raggiunse il suo apice.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie

La Shelby Cobra 427 S/C (Semi-Competition) rappresentò il culmine di questa evoluzione. Prodotta in soli 31 esemplari tra il 1965 e il 1966, era una versione stradale delle auto da corsa, dotata di un motore capace di erogare oltre 400 cavalli in una vettura che pesava meno di una tonnellata. Questo rapporto peso-potenza straordinario la rendeva capace di accelerare da 0 a 100 km/h in meno di 4 secondi, prestazioni sbalorditive per l'epoca e competitive anche secondo gli standard odierni.

La Cobra dominò le competizioni americane e sfidò con successo il predominio europeo nel Campionato Mondiale Sport Prototipi. Il team Shelby vinse il campionato FIA GT nel 1965, battendo la Ferrari e scrivendo una pagina indimenticabile nella storia del motorsport americano. Fu la prima volta che un costruttore statunitense riuscì a conquistare un titolo mondiale in Europa, realizzando il sogno di Shelby.

Oggi, le Shelby Cobra originali sono tra le auto d'epoca più ricercate e costose al mondo, con esemplari autentici che possono superare i 2 milioni di dollari nelle aste. La loro rarità e il loro significato storico le hanno trasformate in veri e propri oggetti di culto, mentre innumerevoli repliche continuano a essere prodotte, testimoniando l'impatto duraturo del design.

L’auto è apparsa in film, videogiochi e collezioni di ogni appassionato di motori, diventando un simbolo di potenza e libertà americana.

Nel video qui sotto la vediamo protagonista del finale del film 'Bad Boys' del 1995 (anche se in realtà, quella che vediamo nel film è una replica e una stunt-car).

Dal vero all'immortalità dei mattoncini

Carroll Shelby non fu solo un costruttore di auto: la sua vita fu caratterizzata da una straordinaria resilienza. Oltre alla sua carriera automobilistica, affrontò numerosi problemi di salute, subendo un trapianto di cuore nel 1990 e uno di rene nel 1996, continuando nonostante tutto a lavorare nel settore automobilistico fino alla sua morte nel 2012, all'età di 89 anni. Il suo lascito include numerose altre creazioni oltre alla Cobra, come le Shelby Mustang, che hanno consolidato il suo status di leggenda dell'industria automobilistica americana.

Il set LEGO Icons Shelby Cobra 427 S/C rappresenta quindi molto più di un semplice modello da collezione: è un omaggio a una visione audace che ha sfidato le convenzioni e ridefinito i limiti del possibile nel mondo dell'automobile. La minuziosa riproduzione della carrozzeria blu con le strisce bianche cattura perfettamente l'essenza visiva dell'originale, mentre le caratteristiche funzionali come lo sterzo operativo e le portiere apribili aggiungono un livello di interattività che farà la gioia dei collezionisti.

L'inclusione di dettagli come la banconota da 100 dollari (riferimento al capitale iniziale con cui Shelby avviò la sua impresa) e il trofeo sono tocchi di classe che raccontano la storia umana dietro l'automobile. Questo set si inserisce perfettamente nella filosofia della linea LEGO Icons, che mira a celebrare oggetti culturalmente significativi attraverso riproduzioni fedeli e ricche di particolari significativi.

Per gli appassionati di automobili storiche e per i collezionisti LEGO, questo modello rappresenta un'opportunità unica per possedere una versione in mattoncini di una delle auto più iconiche e inaccessibili della storia automobilistica.

La cura nei dettagli e la precisione nella riproduzione delle forme sinuose della Cobra testimoniano l'impegno del gruppo danese nel creare set che siano al contempo sfide costruttive e pezzi da esposizione di grande impatto visivo.