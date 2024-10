La tua playlist preferita merita l’Ultimate Ears Wonderboom 4, oggi IN OFFERTA! -24%

Se siete alla ricerca di un altoparlante Bluetooth portatile e dalle elevate prestazioni, questa offerta su Amazon è imperdibile! Ultimate Ears Wonderboom 4, attualmente in sconto del 24%, è disponibile a soli 78,99€ rispetto al prezzo più basso recente di 103,99€. Un’opportunità eccezionale per portarsi a casa un dispositivo compatto, potente e versatile, perfetto per ogni occasione. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida alle migliori casse Bluetooth portatili per ulteriori consigli.

Ultimate Ears Wonderboom 4, chi dovrebbe acquistarlo?

Ultimate Ears Wonderboom 4 si distingue per il suo suono a 360 gradi, offrendo una qualità audio eccezionale in tutte le direzioni. Grazie ai suoi bassi profondi e alla possibilità di godere di un audio potente anche in spazi aperti, questo altoparlante è l'ideale per accompagnare ogni vostra avventura. In più, il suo Outdoor Boost, una funzione studiata appositamente per migliorare il suono all’aperto, garantisce un'esperienza immersiva anche quando siete lontani dalle pareti di casa. E se amate i podcast o le chiamate in vivavoce, la modalità Podcast vi regalerà una resa vocale più nitida e precisa.

Non dovrete preoccuparvi della durata della batteria: con ben 14 ore di autonomia, Wonderboom 4 vi seguirà per tutta la giornata senza interruzioni, sia durante un picnic, una giornata in spiaggia o una festa all’aperto. E proprio perché pensato per le avventure, questo altoparlante è stato progettato per resistere a tutte le condizioni. È impermeabile, con certificazione IP67, che lo rende in grado di sopportare immersioni fino a un metro d’acqua per 30 minuti, oltre ad essere antipolvere. Non solo: Wonderboom 4 galleggia, rendendolo perfetto per chi ama la piscina o i giorni in barca.

La sua struttura resistente è in grado di sopportare urti e cadute, fino a un metro di altezza, garantendo una lunga durata anche in situazioni avventurose. Con un raggio d’azione di 40 metri, non dovrete preoccuparvi di restare vicino al vostro dispositivo: potete muovervi liberamente senza perdere la connessione. E per chi desidera un’esperienza audio ancora più coinvolgente, c’è la possibilità di collegare due Wonderboom 4 insieme per ottenere un audio stereo o un doppio suono ancora più potente.

Inoltre, per chi ha a cuore l’ambiente, questo altoparlante è anche realizzato con il 31% di plastica riciclata, rendendolo una scelta ecologica senza compromessi sulla qualità. Approfittate ora di questa offerta su Amazon e portate a casa l'Ultimate Ears Wonderboom 4 a soli 78,99€. Non lasciatevi sfuggire questa occasione: le quantità potrebbero essere limitate!

Vedi offerta su Amazon