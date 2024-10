La Collector's Edition di Made In Abyss è solo per i veri fan e oggi è SCONTATISSIMA! (-66%)

Se siete amanti della serie Made in Abyss e stavate aspettando una buona occasione per portare a casa la Collector's Edition del gioco, Amazon ha ciò che fa per voi. Oggi, infatti, questa edizione speciale è disponibile a un prezzo di 30,96€, rispetto al prezzo originale di 89,99€, permettendovi di risparmiare il 66% sul costo di listino. Quest'offerta è un'occasione imperdibile per chi ama la saga Made in Abyss o è appassionato di giochi di ruolo votati all'avventura. La Collector's Edition include, oltre al gioco in copia fisica per Switch, un poster in tessuto di dimensioni generose e uno speciale quaderno ricco di artwork e dettagli sul gioco. Un'opportunità da non perdere per arricchire la vostra collezione e vivere una nuova avventura nei panni di Riko e Reg.

Made In Abyss: Binary Star Falling into Darkness, Collectors Edition, chi dovrebbe acquistarlo?

Questa edizione speciale è ideale non solo per i fan della serie animata che desiderano approfondire i misteri dell'Abisso attraverso una trama inedita, ma anche per chi apprezza i dettagli ricchi e curati, come un poster in tessuto di dimensioni generose e un quaderno speciale pieno di artwork. Con quest'edizione, avrete la possibilità di immergervi completamente nel mondo di Made In Abyss, scoprendo informazioni esclusive sulle creature, gli equipaggiamenti e le reliquie che caratterizzano questo universo.

Il valore aggiunto di questa Collector's Edition risiede non solo nei gadget esclusivi inclusi ma anche nella possibilità di vivere il gioco con audio e testi in giapponese o inglese, arricchito dal doppiaggio del cast originale dell'anime. Questo dettaglio soddisfa appieno i puristi e gli appassionati più esigenti, che desiderano un'esperienza autentica. Considerata la riduzione di prezzo da 89,99€ a soli 30,96€, acquistare Made In Abyss ora rappresenta un'occasione eccezionale per tutti coloro che vogliono espandere la propria collezione con un articolo da collezione unico nel suo genere o per chi vuole seguire le vicende di Riko e Reg in un'avventura interattiva arricchita da contenuti esclusivi.

Insomma, acquistare la Collector's Edition di Made In Abyss: Binary Star Falling into Darkness a soli 30,96€ rappresenta un'eccezionale occasione di risparmio per arricchire la propria collezione di videogiochi dedicati al mondo degli anime. È l'acquisto perfetto per coloro che vogliono immergersi nelle avventure interattive di Made in Abyss, godendo di gadget esclusivi e di un'esperienza di gioco fedele alla serie animata.

