Bandai ha annunciato ufficialmente l’apertura dei preordini per una nuova imperdibile action figure della linea SH Figuarts, questa volta dedicata a Krilin, uno dei personaggi più amati e riconoscibili dell’universo narrativo di Dragon Ball Z. La nuova figure, intitolata Son Goku’s Old Friend, rappresenta un omaggio diretto all’arco narrativo ambientato sul pianeta Namecc, una delle saghe più iconiche della serie creata da Akira Toriyama.

Krilin - SH Figuarts

Con un’altezza di circa 11 cm, la figure riproduce fedelmente l’aspetto di Krilin durante quel preciso momento della storia, rispettando in maniera impeccabile le proporzioni originali del personaggio. Il volto, il taglio degli occhi, l’abbigliamento da combattente e le espressioni intercambiabili richiamano con precisione l’estetica dell’anime. La lavorazione scultorea, come da tradizione per la linea SH Figuarts, risulta curata nei minimi dettagli, confermando ancora una volta l’alto livello qualitativo raggiunto da Tamashii Nations.

Oltre al corpo principale, la confezione includerà accessori extra, tra cui volti alternativi, mani intercambiabili e effetti speciali ispirati alle tecniche utilizzate da Krilin durante lo scontro con Freezer e le sue forze speciali. Questi elementi permettono di esporre la figure in diverse pose dinamiche, rendendola estremamente versatile sia per l’esposizione statica che per la fotografia creativa.

Per i fan storici della serie e per i collezionisti di action figure, questa edizione rappresenta una vera chicca, capace di arricchire qualsiasi collezione dedicata a Dragon Ball Z. Krilin, spesso sottovalutato ma sempre presente nei momenti cruciali, riceve finalmente un trattamento degno del suo ruolo nella saga di Namecc, che lo ha visto protagonista di alcune delle scene più toccanti e memorabili dell’intera serie.

Prezzo e data di uscita della nuova figure

La distribuzione per il mercato italiano sarà affidata a Cosmic Group, mentre l’uscita ufficiale in Giappone è fissata per il mese di febbraio 2026. In Italia, la disponibilità nei negozi specializzati è attesa tra aprile e maggio del 2026. Il prezzo consigliato al pubblico si aggira intorno ai 65,00 euro, una cifra in linea con le altre uscite della stessa linea, considerando il livello di dettaglio e la dotazione accessoria.