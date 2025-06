Hot Toys ha ufficialmente annunciato l’apertura dei preordini per la nuova action doll dedicata a James Bond, ispirata al celebre personaggio della saga cinematografica 007 e basata sull’ultima interpretazione di Daniel Craig nel film No Time To Die. Il prodotto entra a far parte della prestigiosa linea Movie Masterpiece, da anni punto di riferimento per gli appassionati di figure in scala 1/6 ad alto contenuto di dettaglio.

James Bond 007: No Time To Die - Hot Toys

No Time To Die, uscito nel 2021 e diretto da Cary Fukunaga, rappresenta il venticinquesimo capitolo della longeva serie dedicata all’agente segreto britannico e segna l’ultima apparizione di Craig nel ruolo, dopo le precedenti performance in Casino Royale (2006), Quantum of Solace (2008), Skyfall (2012) e Spectre (2015). Il film, fortemente simbolico e carico di tensione emotiva, ha chiuso un importante ciclo narrativo all’interno dell’universo cinematografico di 007, rendendo questa action doll un tributo ideale alla figura dell’attore nei panni dell’agente segreto più famoso della storia del cinema.

Alta circa 30 cm e realizzata in PVC, ABS e tessuto, la figure si distingue per l’elevato livello di realismo e per la somiglianza impressionante con Daniel Craig, merito della scultura facciale dettagliata e di una pittura curata nei minimi particolari. L’action doll è completamente articolata grazie ai suoi 30 punti di snodo, che permettono di ricreare numerose pose dinamiche, replicando scene iconiche tratte dal film.

La figure raffigura James Bond con indosso un elegante smoking nero in tessuto, abbinato a una camicia bianca e all’immancabile orologio, accessorio imprescindibile del personaggio. A rendere ancora più realistica l’espressione del volto è presente il sistema Separate Rolling Eyeballs, che consente di muovere indipendentemente gli occhi per una maggiore naturalezza dello sguardo, una caratteristica ormai distintiva delle produzioni Hot Toys di fascia alta.

Il set comprende una ricca dotazione di accessori: otto mani intercambiabili con differenti posture, due pistole, un fucile da assalto, e un supporto espositivo con base a tema dotata di logo 007 e targhetta con il nome del personaggio. Si tratta di una proposta completa, pensata per soddisfare sia i collezionisti di action figure in scala 1/6 sia i fan storici della saga cinematografica di James Bond.

Data di uscita

Distribuita ufficialmente in Europa da Heo, la nuova action doll di James Bond è attualmente disponibile in preordine presso i principali rivenditori specializzati. Il rilascio è previsto per la fine dell’estate del 2026, lasciando il tempo necessario per pianificare l’aggiunta di questo pezzo di grande impatto alle proprie collezioni.