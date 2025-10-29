YAYA

Questa scelta è nata da una fortunata coincidenza. Quando stavo sviluppando la relazione tra Hsi-ju e I-ching, sentivo che non potevano essere compagne di classe — la distanza tra loro sarebbe stata troppo ravvicinata. Altrimenti sarebbe stato difficile spiegare perché I-ching non si fosse accorta della sofferenza di Hsi-ju prima che la vicenda esplodesse, o perché non fosse stata influenzata dalle voci che circolavano in classe. Poi ho notato che vicino al mio quartiere, all’angolo di una strada, alcune ragazze spesso si fermavano dopo scuola a giocare con i gatti che vivevano lì. Indossavano divise scolastiche diverse — a volte venivano da sole, a volte in piccoli gruppi. Non sembravano conoscersi molto bene; era come se il gatto fosse ciò che le legava. «Amiche che danno da mangiare ai gatti insieme» — ho pensato che fosse la distanza perfetta: stessa scuola, classi diverse, non passano troppo tempo insieme ma condividono un’affezione comune. Dato che I-ching non conosceva inizialmente tutta la verità su ciò che era capitato a Hsi-ju, poteva guardare le cose in modo più oggettivo dopo l’incidente e diventare una fonte di supporto per lei. Dopo aver deciso che il loro legame sarebbe passato attraverso il nutrire i gatti fuori dalla scuola, la mia editor ha suggerito ancora una volta che, visto che il gatto sarebbe apparso nella maggior parte delle scene insieme a loro, doveva avere più di un semplice ruolo decorativo. Così ho reso il gatto un riflesso dello stato interiore di Hsi-ju — permettendo ai lettori di comprendere e empatizzare meglio con le sue emozioni attraverso le reazioni del gatto.