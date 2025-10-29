Stefano Tamiazzo

Prima di tutto ci fu l’incontro tra me e Jean David, che avvenne indirettamente quando lui notò fotocopie dei miei lavori nella redazione di Glenat a Parigi. Gli piacque quel segno e mi scrisse una lettera. Avevamo dei punti di vista molto simili e fu molto facile collaborare. Tra le proposte che mi fece quella più allettante fu una space opera dal sapore Steampunk. La trovai molto stimolante, anche se all’inizio la parte aliena non esisteva. Fummo liberi di sperimentare, e credo ancora si veda e si senta quell’energia che si sprigionò tavola da tavola. In Francia e Belgio fu ben accolto. In Italia Andrea Rivi la opzionò alla velocità della luce per le Edizioni BD che all’epoca erano di sua proprietà.