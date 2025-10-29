AAA-BAO

L’ispirazione originale è nata da un mio desiderio. Il mio cane e i miei parrocchetti sono molto più piccoli di me, e ho sempre pensato: se fossero più o meno della mia stessa grandezza, potrei abbracciarli davvero, senza preoccuparmi di far loro del male. Poi mi sono chiesto: e se aggiungessi altre caratteristiche? E se potessero comunicare attraverso il linguaggio, o vivere a lungo quanto gli esseri umani? Non sarebbe meraviglioso? In seguito, ho cominciato a spostare il pensiero verso la realtà: gli esseri umani vedrebbero creature così forti e intelligenti come una minaccia? In fondo, una grande stazza incute spesso timore, e l’intelligenza… beh, come vediamo in molti film e serie TV, gli esseri umani tendono a provare paura o ostilità verso qualsiasi «nuova specie» che li eguagli in capacità fisiche o mentali. Attraverso questo concetto, volevo esplorare le dinamiche emotive e di potere tra umani e altre specie.