Attraverso un comunicato stampa, Toshokan ha diffuso i nuovi fumetti in uscita a luglio 2025. Da segnalare il volume unico Steam Reverie in Amber, ideale per gli amanti delle atmosfere steampunk e Maharlika, serie in 6 volumi, proveniente dalle Filippine.

La Pioggia all'improvviso (volume unico)

Una raccolta di storie brevi in bilico tra quotidiano e onirico, popolate da individui stravaganti e misteriosi, in cerca di un senso che forse non esiste. I personaggi, più osservatori che veri e propri protagonisti, sono spesso calati in situazioni surreali non facili da decifrare, eppure non lontane dalla nostra realtà. Un’antologia per chi ama la scrittura non convenzionale e ha voglia di mettersi in gioco, rifuggendo dalle soluzioni più immediate.,

Steam Reverie in Amber (volume unico)

In alto nel cielo, una misteriosa aeronave si muove placidamente tra nuvole soffici. È la Tomeship, che trasporta nell’aria una libreria antica e una confortevole caffetteria. La giovane Shiori accoglie con gentilezza gli avventori, che hanno tutti una caratteristica in comune: una curiosa cicatrice a forma di ingranaggio sul cuore… Tra l’artbook e il manga, Steam Reverie in Amber narra vite intere in un sospeso universo steampunk.

Maharlika (6 volumi serie completa)

Nelle Filippine di un universo alternativo, gli amici d’infanzia Mal e Yari si ritrovano per partecipare a un’operazione segreta condotta da mercenari. Nel frattempo si susseguono strani eventi: uno scienziato scompare, un cane incontra il proprio sosia e viene ritrovata una misteriosa valigetta contenente tecnologia dimenticata. Tutto è iniziato più di un secolo prima, con la rivoluzione del Paese contro il dominio spagnolo…