Nella cornice di FoodMetti, abbiamo partecipato al press café organizzato da Planet Manga per presentare Gorgonia in cui Cristina Kokoro ed Eleonora Gatta riscrivono il mito di Perseo e Medusa in chiave boys’ love.

Come spiegato dalle due autrici, il fumetto è nato dal desiderio di rileggere uno dei miti più celebri della classicità - quello di Perseo, Medusa e la Gorgone - trasformandolo in una narrazione intima, moderna e profondamente umana, in chiave boys’ love.

Abbiamo confronto diverse versioni del mito, quelle più conosciute e quelle meno conosciute, e poi abbiamo voluto inserire il personaggio di Koral. Si tratta del più classico personaggio "ridondante" - è funzionale alla storia che volevamo raccontare ma non stravolge il mito così come tutti lo conoscono. Inoltre il suo nome fa intendere moltissimo sulla direzione in cui punta il nostro racconto...

Le autrici hanno raccontato con passione la genesi di questo progetto, che nasce dal fascino per i miti antichi ma anche dalla volontà di dar voce a sentimenti e legami che la tradizione ha spesso taciuto o marginalizzato. Gorgonia diventa così un ponte tra il mito e la contemporaneità, un racconto che parla di identità, destino e desiderio con la forza della poesia e la delicatezza del segno grafico.

La lavorazione del volume è stata lunga. Non solo perché si tratta di un fumetto interamente a colori ma anche perché volevamo che fosse storicamente "corretto". Abbiamo fatto diversi viaggi a Creta e abbiamo studiato usi e costumi della civiltà minoica affinché tutto fosse verosimile.

Il mito della Gorgone, tra orrore e compassione

Nella versione classica del mito, Medusa è una delle tre Gorgoni, mostri femminili con serpenti al posto dei capelli e uno sguardo capace di pietrificare chiunque li incroci. Secondo la leggenda, il giovane eroe Perseo, armato dello scudo riflettente donatogli da Atena, riuscì a decapitare la creatura, liberando così il mondo dal suo terrore.

Ma dietro questa immagine di mostruosità e punizione si cela una delle storie più tragiche della mitologia: Medusa, un tempo fanciulla bellissima, fu trasformata in mostro dagli dèi stessi — vittima più che carnefice, punita per un torto subito.

È da questa prospettiva che Gorgonia sceglie di ripartire: e se la storia che conosciamo fosse solo una versione parziale, manipolata dal tempo e dagli dèi? E se, oltre all’eroe e al mostro, ci fosse un terzo volto dimenticato dal mito?

Gorgonia: un racconto di amore, destino e ribellione

Con testi di Cristina Kokoro e disegni di Eleonora Gatta, il fumetto offre una rilettura audace e malinconica del mito greco, dove la forza del tratto e la delicatezza del colore si fondono in un racconto che parla di diversità, accettazione e coraggio emotivo.

Prodotto in caricamento

In Gorgonia, i protagonisti Koral, Perseo e Medusa sono tre giovani uniti da un filo invisibile che intreccia amicizia, desiderio e destino. Il racconto si muove sul confine sottile tra affetto e passione, esplorando con sensibilità le sfumature del sentimento e della libertà personale.

Sullo sfondo, le divinità dell’Olimpo — con Atena in primis — osservano e muovono i fili di un dramma in cui anche gli dèi devono fare i conti con l’amore e la vulnerabilità umana. “Nulla possono gli uomini contro la volontà del Fato e degli dèi”, recita la profezia che accompagna i protagonisti, ma in Gorgonia il fato non è solo una condanna: è il percorso attraverso cui imparare a riconoscere se stessi.