Incogni: protezione online per tutta la famiglia con il 50% di sconto!

Con l'aumento delle preoccupazioni riguardanti la privacy online e la protezione dei dati personali, Incogni emerge come un servizio innovativo progettato per aiutarvi a gestire la vostra presenza digitale in modo più sicuro. Di recente, Incogni ha lanciato il suo nuovo Family & Friends Plan, offrendo un'opportunità unica per tutelare tutta la vostra famiglia.

Questo piano è disponibile a 224,91 euro all'anno con uno sconto del 50% rispetto al prezzo originale di 449,88 euro annuali. Una promozione davvero da non perdere per mettere in sicurezza i dati personali della vostra famiglia e/o dei vostri amici fino ad un massimo di 5 persone (compresi voi stessi).

Incogni, che cos'è e come funziona?

Il servizio di Incogni opera con un abbonamento mensile o annuale e offre un processo automatizzato per la rimozione delle informazioni personali dai database dei data broker. Fornite le informazioni necessarie e Incogni si occuperà di inviare richieste formali di cancellazione ai data broker, monitorando il processo per assicurarsi che le richieste vengano accolte.

Questo approccio non solo semplifica il processo di protezione della privacy, ma garantisce anche un controllo continuo sulle vostre informazioni personali. Riceverete notifiche sui progressi delle richieste di cancellazione e potrete monitorare lo stato delle vostre informazioni personali. Inoltre, il servizio copre una vasta gamma di data broker, aumentando le probabilità di rimuovere efficacemente le informazioni sensibili.

Incogni, chi dovrebbe abbonarsi?

Il servizio di Incogni è ideale per chiunque abbia a cuore la propria privacy e desideri proteggere le proprie informazioni personali online. È particolarmente utile per chi utilizza frequentemente servizi online, social media o piattaforme di e-commerce, dove i dati personali possono essere raccolti e condivisi facilmente. Le famiglie trarranno grande beneficio dal Family & Friends Plan, che consente di proteggere i dati di più membri a un costo ridotto. Inoltre, i professionisti che gestiscono dati sensibili o che desiderano mantenere un profilo digitale riservato troveranno in Incogni uno strumento prezioso per la gestione della propria reputazione online.

In sintesi, Incogni offre una soluzione efficace e automatizzata per la protezione dei dati personali, con un'attenzione particolare alle esigenze di famiglie e professionisti. Il Family & Friends Plan, con il suo prezzo scontato di 224,91 euro all'anno, rappresenta un'opportunità imperdibile per mettere in sicurezza le informazioni personali di più persone a un costo ridotto. Non lasciatevi sfuggire questa occasione: approfittate dell'offerta e garantite la privacy e la sicurezza dei vostri dati e di quelli dei vostri cari. Visitate il sito di Incogni e abbonatevi oggi stesso per iniziare a proteggere la vostra identità digitale!

