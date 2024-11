Il Black Friday arriva anche sul sito di LG: SCONTI IMPERDIBILI su tantissimi prodotti!

Avete voglia di rinnovare i vostri dispositivi con tecnologia all’avanguardia? Il Black Friday LG 2024 è l’occasione perfetta! Dal 6 novembre al 4 dicembre 2024, sul sito di LG, troverete offerte straordinarie fino al 22% di sconto su una vasta gamma di prodotti, ad esclusione di kit esclusivi, accessori e alcuni modelli di televisori 32". E c’è di più: LG premia la vostra fedeltà con vantaggi esclusivi! Con il 5% di coupon di benvenuto e il 2% di prezzo per i membri LG, potete ottenere fino al 7% di sconto acquistando un prodotto, 17% per due prodotti e un incredibile 22% per tre prodotti. Non lasciatevi scappare questa occasione!

Offerte Black Friday LG, perché approfittarne?

Le sorprese non finiscono qui! Registrate il vostro acquisto su LGforyou.it e potreste vincere il 100% del valore del carrello in buoni shopping, un’opportunità unica per rendere il Black Friday ancora più conveniente! Inoltre, grazie alla partnership con Findomestic, potrete scegliere di pagare comodamente da marzo 2025 in 10, 20 o 30 rate a tasso zero.

Sul sito LG vi aspetta un’ampia selezione di dispositivi in offerta per tutte le esigenze! Per esempio, vi segnaliamo questa TV OLED evo Serie C3, una smart TV OLED da 55 pollici combina qualità d’immagine 4K e tecnologia di pixel autoilluminati, eliminando la retroilluminazione per neri intensi e colori brillanti. Con il processore α9 Gen6 e Brightness Booster, vi offrirà un’esperienza visiva incredibilmente realistica. Rappresenta la scelta ideale per gli appassionati di film, serie e gaming, grazie a 4 ingressi HDMI compatibili con VRR e G-Sync per un intrattenimento senza compromessi.

Inoltre, vi segnaliamo il monitor da gaming UltraGear OLED Serie GS95QE! Perfetto per il gaming competitivo, questo monitor da 27 pollici in QHD (2560x1440) offre una frequenza di aggiornamento di 240Hz e un tempo di risposta di soli 0,03ms. Con HDR400 True Black e il 98,5% dello spazio colore DCI-P3, i dettagli risultano nitidi e i colori profondi. Compatibile con NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync Premium Pro, è ideale per esperienze di gioco fluide e immersive.

Infine, non possiamo non segnalarvi il monitor gaming UltraGear OLED Serie GS95UV, pensato per i gamer più esigenti, questo monitor OLED da 32 pollici è dotato di risoluzione 4K con refresh rate di 240Hz e può arrivare a 480Hz in modalità FHD Dual Mode. Con altoparlanti stereo integrati e tecnologia DTS® Virtual, l’esperienza di gioco diventa ancora più coinvolgente. HDR400 True Black, AdaptiveSync e compatibilità con NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync Premium Pro completano questo dispositivo all’avanguardia.

Questa e tante altre offerte vi aspettano sul sito ufficiale. Non perdetevi le offerte Black Friday di LG!

