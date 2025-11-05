I Love Lucca Comics & Games, l’atteso film-evento che racconta la community e il dietro le quinte di una delle manifestazioni dedicate alla cultura pop più grandi e amate al mondo, arriva finalmente in sala, in anteprima l’8 e il 9 novembre a Matera e Milano e in oltre 300 cinema in tutta Italia il 10, 11 e 12 novembre, distribuito da I Wonder Pictures, in collaborazione con Unipol BIografilm Collection. Altri due eventi speciali, inoltre, sono in programma il 13 e il 14 novembre a Salerno e Napoli.

Ad introdurre una serie di proiezioni speciali in programma in tutta Italia, sono attesi alcuni dei protagonisti che hanno contribuito a rendere I Love Lucca Comics & Games il primo film in grado di esplorare dall’interno l’anima del più grande festival europeo dedicato alle nuove forme di storytelling, diventato nel tempo un vero e proprio fenomeno culturale globale: dal regista e sceneggiatore del film Manlio Castagna alla scrittrice best-seller Licia Troisi, dal regista Gabriele Mainetti all’illustratore Paolo Barbieri e al fumettista Simone Bianchi, passando per l’autore Pierdomenico Baccalario. Alle proiezioni non mancheranno cosplay che porteranno nelle sale tutta l’energia e le emozioni che da sempre caratterizzano Lucca Comics & Games.

Il trailer di I Love Lucca Comics & Games

Con più di 300mila visitatori ogni anno, oltre 900 ospiti e 600 espositori, Lucca Comics & Games è tra le manifestazioni dedicate alla cultura pop più grandi del mondo. Ma è anche molto di più: un’esperienza trasformativa, un punto di incontro capace di portare migliaia di persone a vivere un’esplosione di gioia e creatività. Un luogo che genera felicità. Attraverso le voci di autori, editori e ospiti prestigiosi (tra cui il regista Gabriele Mainetti, gli scrittori di best-seller R.L. Stine e Licia Troisi, il rapper Frankie hi-nrg mc, i fumettisti Pera Toons, Sio, Fumettibrutti, Yoshitaka Amano, Roberto Recchioni…) e l’incontro con alcuni dei visitatori che ogni anno vivono Lucca come una seconda casa, il regista e scrittore Manlio Castagna mostra la community, i valori e l’esperienza di questo evento unico nel suo genere. Ogni storia, personale e intima, diventa tassello di un viaggio universale, la linea di un arabesco che descrive un mondo di accoglienza e gentilezza, una comunità unita dalle stesse passioni e dalla voglia di stare insieme.

Prodotto da All At Once, partner produttivo di I Wonder Pictures, in collaborazione con Lucca Crea, la società organizzatrice del Festival, I Love Lucca Comics & Games nasce da un’idea di Andrea Romeo (produttore e direttore editoriale di I Wonder Pictures e All At Once) e di Manlio Castagna (scrittore, regista e critico cinematografico), che ne firma anche la regia e la sceneggiatura con la collaborazione di Giulia Giapponesi e Alessandro Diele, e la supervisione editoriale di Anita Rivaroli.

Ad accompagnare i titoli di coda del film, il brano inedito “Lucca Around”, scritto da Frankie hi-nrg mc e interpretato eccezionalmente da Lillo Petrolo.

I biglietti e le proiezioni speciali

I biglietti per I Love Lucca Comics & Games sono disponibili sul sito IWonderPictures.

Di seguito l’elenco completo delle anteprime e delle proiezioni speciali.