Tra i nomi più interessanti della narrativa britannica contemporanea spicca quello di Gareth Rubin, autore capace di coniugare tensione, introspezione e sperimentazione formale. Nato a Canterbury nel 1976, Rubin ha studiato Letteratura inglese all’Università di St Andrews e recitazione alla East 15 Acting School, un percorso eclettico che si riflette nella sua scrittura: vivida, teatrale, ricca di ritmo e di sguardo visivo. Parallelamente alla carriera di romanziere, lavora come giornalista per diverse testate britanniche, occupandosi di costume, arte e società. Lo abbiamo incontrato a Lucca Comics and Games 2025 in un press café organizzato da Longanesi in occasione dell'uscita di The Waterfall, il nuovo romanzo legato al suo successo The Turnglass.

Mentre la peste si abbatte sulla Londra di fine Cinquecento, la scomparsa del drammaturgo Christopher Marlowe mette in allarme il giovane William Shakespeare. Si dice che l’amico sia stato ucciso in una rissa, ma allora perché il suo corpo non si trova? Gli indizi portano il poeta fino ad Amsterdam, dove un oscuro sacerdote gli rivelerà informazioni che dovrebbero rimanere confidenziali. Eppure, trecento anni dopo, l’avvistamento di una strana creatura in un monastero diroccato sembra rimandare a quegli stessi segreti. Da allora, altri avvenimenti collegati si verificano in epoche e luoghi lontani: prima nella Venezia degli anni Trenta e infine a Hollywood, nel 1944. Libri pericolosi, verità nascoste, un serial killer con un progetto insondabile. Sarà Ken Kourian – già protagonista di The Turnglass – a dover fare chiarezza sulla vicenda. Ma ogni delitto ne racchiude un altro, ogni indagine si riversa in quella successiva, in una cascata di enigmi inaspettatamente concatenati.

Con The Waterfall, Rubin torna a sfidare il lettore con un romanzo dall’architettura perfetta che riprende i personaggi del suo acclamato esordio giocando apertamente con la forma: due storie complementari, due verità che si rispecchiano e si distorcono a vicenda. Un esperimento narrativo che ha conquistato lettori e critica per la sua struttura innovativa. Il romanzo approfondisce ulteriormente il tema della dualità e del riflesso, ampliando la struttura narrativa in un nuovo labirinto di identità e verità nascoste.

Abbiamo chiesto a Gareth Rubin come riuscisse a bilanciare la presenza di due protagonisti forti e spesso legati ad epoche storiche diverse nei suoi romanzi con doppia linea narrativa:

Leggo molto e molte cose legate al periodo storico in cui vivono i miei protagonisti. Il "segreto" è cercare di incanalare la loro voce per renderli verosimili. Se devo scrivere di un detective di fine ottocento rileggo Sir Arthur Conan Doyle e così via... è un sistema efficace il cui unico risvolto negativo è che devo fare delle full immersion in determinati generi e autori.

Con la sua scrittura elegante e sperimentale, Gareth Rubin si è affermato come una delle voci più originali della narrativa di genere inglese. I suoi romanzi non si limitano a raccontare storie di spionaggio o mistero: sono anche riflessioni sulla fragilità della verità, sul potere della memoria e sulla natura stessa del racconto.

Sul taglio "cinematografico" dei suoi romanzi, l'autore ha sorpresa ha rivelato: