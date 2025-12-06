Per la prima volta nella sua carriera, Caparezza è stato protagonista di Lucca Comics & Games 2025 nelle vesti di con il progetto più folle e visionario di sempre: Orbit Orbit. Un disco-fumetto, un’astronave creativa che unisce musica, illustrazione e storytelling in un’unica esperienza. Nel nostro lungo incontro esclusivo, lo abbiamo portato a esplorare ogni angolo della sua nuova galassia artistica: dal perché del nome Orbit Orbit al desiderio – coltivato fin da bambino – di creare finalmente un fumetto tutto suo. Caparezza ci ha raccontato come l’entusiasmo per la parte visiva abbia generato anche il nuovo album, come i brani siano nati da immagini e suggestioni.

Abbiamo parlato dei temi più intimi del progetto e del lavoro dietro le tavole, la scelta degli artisti coinvolti, il rapporto con Sergio Bonelli Editore e la costruzione del graphic novel che accompagna il disco. Caparezza si è aperto sul processo creativo, sulla libertà assoluta che ha guidato questo esperimento, sul desiderio di unire due linguaggi che lo definiscono da sempre: musica e immaginazione. Un’intervista ricchissima, piena di riflessioni, ironia, aneddoti… e qualche sorpresa!