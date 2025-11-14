Dan Jurgens

Quando è stato lanciato il New 52, l’universo è stato ricostruito da zero. Io non lavoravo su Superman in quel periodo,

ma una cosa era evidente: prima Superman e Lois erano sposati, erano una coppia consolidata. Nei New 52, invece, non erano nemmeno legati sentimentalmente. E alcuni di questi cambiamenti allontanavano troppo i personaggi dalle loro radici. Quando hai una storia come Il Ritorno di Superman, che milioni di persone hanno letto… non puoi semplicemente dire al pubblico: "Non è mai successo". Hanno quelle storie a casa. Le hanno vissute. E non puoi cancellare il loro legame emotivo. Stavo lavorando a un progetto chiamato Futures End, e lì ho proposto un’idea: e se Superman e Lois originali fossero stati portati fuori dal tempo, in salvo? E se, in quel tempo lontano, avessero avuto un figlio? Non sapevamo ancora che sarebbe diventato Jonathan Kent come lo conosciamo oggi. L’idea era che quel figlio rappresentasse il futuro. Una nuova possibilità, una nuova eredità. E da lì è nata la miniserie Lois & Clark: la famiglia Kent che vive in segreto, crescendo un bambino. È stato il primo passo verso ciò che poi è stato chiamato Rinascita. Diciamo che ha riportato l’universo DC più vicino al suo cuore.