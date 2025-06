Good Smile Company ha annunciato l’apertura dei preordini per una nuova, raffinata statua dedicata a Hatsune Miku nella versione Shooting Star à la Mode. Un omaggio alla celebre idol virtuale, icona indiscussa dell’universo Vocaloid e simbolo della musica digitale di nuova generazione.

Hatsune Miku Shooting Star à la Mode - Good Smile Company

Nata come personaggio sintetizzato vocalmente grazie all’innovativo software Vocaloid, Hatsune Miku è diventata in pochi anni un fenomeno globale, capace di unire tecnologia, arte visiva e musica. Il software, ideato da Kenmochi Hideki in collaborazione con l’Università Pompeu Fabra di Barcellona e sviluppato dalla Yamaha Corporation, ha rivoluzionato la composizione musicale grazie alla possibilità di generare una voce umana virtuale tramite testo e melodia.

La nuova statua, realizzata in scala 1:7, è alta circa 26 cm e vanta una scultura dettagliata firmata da Jarel, con la direzione artistica di Takuya Ichihashi. La decorazione è curata nei minimi particolari da Kenji Ando e Nobuhiro Yoshino, confermando l’elevato standard qualitativo per cui Good Smile Company è rinomata. I materiali utilizzati, PVC e ABS, assicurano una resa estetica di alto livello, fedele al design originale.

Miku viene raffigurata con l’elegante outfit Shooting Star à la Mode, creato dallo storico brand di moda giapponese BABY, THE STARS SHINE BRIGHT e disegnato dall’artista En Morikura. L’abito è stato riprodotto con incredibile precisione, evidenziando dettagli come fronzoli, pizzi e accessori decorativi, per un effetto finale che cattura l’essenza del personaggio con grazia e stile.

Prezzo e Data di uscita

Distribuita ufficialmente in Italia da Cosmic Group, la statua è attualmente disponibile in preordine presso i principali store specializzati. Il lancio sul mercato è previsto per il secondo trimestre del 2026. Un pezzo da collezione che si preannuncia imperdibile per gli appassionati di Hatsune Miku, del mondo Vocaloid e delle produzioni firmate Good Smile Company.