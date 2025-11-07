Bandai celebra il 50° anniversario di UFO Robot Goldrake con un ritorno leggendario: il Jumbo Machinder Goldrake, un’imponente riedizione del celebre robot gigante che ha segnato l’immaginario di milioni di fan negli anni ’70 e ’80. I preordini sono ufficialmente aperti, portando entusiasmo tra i collezionisti e gli appassionati del genere mecha.

Jumbo Machinder - Goldrake

Prodotto originariamente nel 1976 dalla storica divisione Popy di Bandai, il Jumbo Machinder di Goldrake torna oggi in una versione moderna ma fedele al passato. Realizzato in plastica PET resistente e alto circa 61 cm, questo modello omaggia non solo il personaggio creato da Go Nagai, ma anche l’intera epoca dei super robot giganti, dominata da titoli come Mazinger Z e Great Mazinger.

Conosciuto in Giappone come Grendizer e in Italia come Goldrake, il robot è pilotato dal principe Duke Fleed, fuggito dal pianeta Fleed per difendere la Terra dagli invasori di Vega. Le sue battaglie, cariche di azione e dramma, hanno lasciato un segno indelebile nella cultura pop, trasformando la serie in un fenomeno intergenerazionale.

La nuova edizione mantiene intatti i dettagli e le caratteristiche che resero leggendario il giocattolo originale. Tra le funzioni più iconiche troviamo il Daiser Punch, con meccanismo di lancio in entrambe le braccia, il Double Harken, composto dalle due lame montate sulle spalle, e il Grand Battle Weapon ZZ-2 Super Rapid Fire Missile, un missile potenziato che può essere fissato su braccia e gambe per riprodurre le epiche battaglie spaziali dell’anime.

Ogni elemento è stato progettato per trasmettere la potenza e il carisma del “Re dell’Universo”, offrendo ai collezionisti la possibilità di rivivere le emozioni delle prime trasmissioni italiane degli anni ’80.

Prezzo e data di uscita

Il Jumbo Machinder Goldrake sarà distribuito in Italia da Cosmic Group, con uscita prevista per luglio 2026 (dopo il debutto giapponese di maggio 2026). Il prezzo consigliato è di 185,00 euro, un tributo dal valore storico e nostalgico per chi ha amato, e continua ad amare, il leggendario difensore di Fleed.