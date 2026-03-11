Bandai ha annunciato ufficialmente la ristampa di uno dei modelli più iconici dedicati al celebre robot creato da Go Nagai. Si tratta del GX-04S UFO Robo Grendizer, storico set della linea Soul of Chogokin distribuita dal marchio Tamashii Nations. I preordini sono già aperti, riaccendendo immediatamente l’entusiasmo tra i collezionisti di UFO Robot Grendizer, conosciuto in Italia con il nome di Goldrake.

UFO Robo Grendizer - Soul Of Chogokin GX-04S

Pubblicato originariamente nel 2002, il GX-04S è diventato nel tempo uno dei pezzi più ricercati dell’intera linea dedicata ai robot in metallo. Per molti appassionati rappresenta un vero e proprio “Sacro Graal” del collezionismo, grazie alla sua completezza e alla presenza di numerosi accessori che permettono di ricreare le configurazioni più iconiche viste nella serie animata.

Il robot principale si presenta con la sua inconfondibile livrea rosso, bianco acciaio e nero, impreziosita dalle celebri corna dorate. La costruzione die-cast, caratteristica distintiva dei primi modelli Soul of Chogokin, garantisce peso e solidità, offrendo quella sensazione meccanica che ha reso leggendaria la linea tra i collezionisti. Le proporzioni rimangono fedeli allo spirito dell’anime, con una struttura massiccia e meccanismi interni che rendono ancora oggi l’esperienza di manipolazione particolarmente appagante.

Naturalmente non mancano le armi che hanno reso celebre Goldrake: il Double Harken estraibile dalle spalle, lo Screw Crusher Punch e il celebre sistema dei pugni rotanti, elementi imprescindibili per ricreare le scene di combattimento viste nella serie.

Uno dei punti di forza del set resta però la presenza di tutti gli Spazer, che permettono di esporre il robot nelle diverse modalità di combinazione. L’iconico UFO Spazer consente la classica configurazione di volo, mentre il Double Spazer richiama le battaglie combattute al fianco di Koji Kabuto. Il Drill Spazer, con i suoi trapani estensibili, introduce una configurazione più aggressiva pensata per gli attacchi terrestri, mentre il Marine Spazer aggiunge la variante subacquea con le sue pinne aperte. A completare il set troviamo anche il piccolo TFO, dettaglio che contribuisce a rendere l’edizione estremamente completa.

La base espositiva inclusa permette di ricreare diverse configurazioni dinamiche, offrendo grande libertà nella presentazione del modello in vetrina. Nonostante siano passati oltre vent’anni dalla sua prima uscita, il design del GX-04S continua a distinguersi anche accanto alle produzioni moderne.

Negli anni questo set è diventato sempre più raro nel mercato secondario, raggiungendo quotazioni molto superiori al prezzo originale di circa 21.780 yen. Proprio per questo motivo, la nuova ristampa rappresenta un’occasione importante per i collezionisti che desiderano aggiungerlo alla propria raccolta senza affrontare cifre proibitive.

Prezzo e data di uscita

I preordini per il GX-04S Goldrake Soul of Chogokin sono già disponibili in Italia grazie a Cosmic Group, distributore ufficiale nel nostro paese. L’uscita in Giappone è prevista per settembre 2026, mentre l’arrivo nei negozi italiani è atteso a novembre 2026, con un prezzo suggerito di circa 220 euro.