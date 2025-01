Gioca ovunque con Lenovo Legion Go: prestazioni da desktop in formato portatile, oggi in SCONTO! -22%

Siete pronti a rivoluzionare il vostro modo di giocare? Lenovo Legion Go, ora disponibile a soli 669€, con uno sconto del 22% rispetto al prezzo originale di 899€, è l'occasione perfetta per portare il gaming di livello superiore sempre con voi. Questa console portatile è una combinazione perfetta di prestazioni estreme e portabilità, pensata per soddisfare anche i gamer più esigenti.

>> Acquista Lenovo Legion Go in sconto su Amazon <<

Il cuore pulsante della Lenovo Legion Go è il processore AMD Ryzen Z1 Extreme, progettato per garantire prestazioni di altissimo livello. Con 8 core, 16 thread e una velocità che raggiunge i 5.1GHz, questo processore è in grado di gestire i titoli più complessi e le sessioni di multitasking senza compromessi. Abbinato a 16 GB di RAM LPDDR5x, la reattività è assicurata, permettendovi di affrontare ogni sfida con la massima fluidità.

La vera magia avviene sul display 8.8'' WQXGA 2.5K, con una risoluzione di 2560x1600 pixel e una frequenza di aggiornamento di 144Hz. Grazie a una luminosità di 500 nits e alla tecnologia IPS, vivrete un’esperienza visiva immersiva, con colori vibranti e dettagli cristallini. Lo spazio di archiviazione da 1 TB SSD PCIe 4.0 vi consente di scaricare e conservare tutti i vostri giochi preferiti senza preoccupazioni di spazio.

Grazie alla tecnologia di raffreddamento Legion Coldfront, potete immergervi in lunghe sessioni di gioco senza preoccuparvi del surriscaldamento. Con WiFi 6E e Windows 11 Home, Lenovo Legion Go vi offre connettività avanzata e un sistema operativo ottimizzato per il gaming.

Non lasciatevi sfuggire questa opportunità unica: a soli 669€, con uno sconto del 22%, Lenovo Legion Go è il compagno ideale per il vostro prossimo livello di avventura videoludica. Acquistatela oggi stesso e scoprite un mondo di gaming senza limiti!