Gioca al massimo con questo monitor ASUS da 28", oggi con uno SCONTO del 46%!

Se siete alla ricerca di un monitor gaming 4K UHD di qualità, ASUS TUF Gaming VG289Q è un'opzione da non lasciarsi scappare, specialmente ora che lo trovate in offerta a soli 239€, con uno sconto eccezionale del 46% rispetto al prezzo consigliato di 439€. Questo monitor rappresenta una scelta eccellente per chi desidera un'esperienza di gioco immersiva senza sacrificare la qualità delle immagini o il comfort visivo. Inoltre, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori monitor gaming per ulteiori consigli.

ASUS TUF Gaming VG289Q, chi dovrebbe acquistarlo?

Dotato di un pannello IPS da 28 pollici con risoluzione 3.840x2.160 pixel, ASUS VG289Q offre colori vividi e dettagli incredibili grazie alla copertura del 90% dello spazio colore DCI-P3, ideale per chi cerca una fedeltà cromatica superiore. La combinazione di tecnologie come HDR10 e FreeSync garantisce un'esperienza visiva fluida e senza interruzioni, eliminando il tearing e i rallentamenti del frame rate, rendendo il monitor perfetto per sessioni di gioco intense e lunghe maratone di intrattenimento. Il supporto Adaptive-Sync lo rende inoltre compatibile sia con schede grafiche NVIDIA che AMD, garantendo massime prestazioni con qualsiasi configurazione.

Uno degli aspetti distintivi di questo modello è la tecnologia Shadow Boost, che ottimizza la visibilità nelle aree scure del gioco senza sovraesporre quelle luminose, permettendovi di individuare facilmente gli avversari nascosti. Oltre a ciò, il monitor è dotato di GamePlus, una suite di strumenti di gioco come il mirino e il contatore di FPS, progettati per migliorare le vostre abilità e perfezionare l'esperienza in-game.

Sul fronte del design, ASUS TUF VG289Q non delude. Il supporto ergonomico regolabile in altezza, inclinazione e rotazione permette di trovare la posizione di visione perfetta, offrendo il massimo del comfort anche durante lunghe sessioni di utilizzo. Inoltre, la tecnologia Flicker-Free e la riduzione della luce blu garantiscono un utilizzo prolungato senza affaticare la vista.

Con un prezzo così competitivo e caratteristiche che lo rendono uno dei migliori monitor 4K sul mercato, ASUS TUF Gaming VG289Q è la scelta ideale per chi desidera prestazioni elevate e comfort visivo, sia per il gaming che per il lavoro o l'intrattenimento

Vedi offerta su Amazon