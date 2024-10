Gangster Week CDKeys: usa questo COUPON per un ulteriore sconto

Siamo lieti di annunciare che è finalmente arrivata la Gangster Week su CDKeys! Questa imperdibile promozione offre agli appassionati di giochi a tema criminalità organizzata uno sconto eccezionale sui titoli più iconici del genere. Grazie a questa offerta, potrete immergervi in avventure criminali mozzafiato a prezzi ridotti, con un ulteriore 10% di sconto utilizzando il codice HEIST.

Ricordiamo che questa promozione è disponibile solo per utenti registrati e durerà fino al 25 ottobre 2024, quindi affrettatevi! Per approfittare dello sconto, vi basterà visitare la pagina dell’offerta e inserire il codice HEIST al momento del checkout. Non dimenticate però che lo sconto è limitato a un massimo di 2,50£ o equivalente locale, e non è cumulabile con altre promozioni.

Vedi offerte su CDKeys

Gangster Week CDKeys, perché approfittarne?

Tra i giochi in offerta durante questa Gangster Week, troviamo titoli imperdibili come Grand Theft Auto V Premium Edition a soli 9,69€, un classico intramontabile che vi porterà nelle strade di Los Santos, dove azione e crimine si fondono in un mix esplosivo. Non può mancare poi la leggendaria Mafia Trilogy a soli 16,79€, perfetta per chi vuole rivivere l’epopea mafiosa attraverso le generazioni.

Infine, per gli amanti della precisione letale, consigliamo Hitman: World of Assassination a soli 19,99€, dove pianificare ed eseguire il crimine perfetto è una vera arte. Ognuno di questi titoli offre un’esperienza di gioco unica e avvincente, perfetta per chi ama immergersi nel mondo del crimine virtuale, strategia e azione adrenalinica.

Con Gangster Week su CDKeys, avrete accesso a titoli di prim’ordine a prezzi irripetibili. Questa è un’opportunità straordinaria per arricchire la vostra libreria digitale con giochi iconici a tema gangster. Inoltre, con l'aggiunta del codice HEIST, potrete ottenere un ulteriore sconto, rendendo questi giochi ancora più convenienti. Ma attenzione: l’offerta è valida solo fino al 25 ottobre, e una volta finita, non ci sarà una seconda occasione!

Non perdete l'occasione di entrare nel mondo della criminalità virtuale. Approfittate subito della Gangster Week su CDKeys e assicuratevi i migliori giochi a prezzi scontati!

