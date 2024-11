Gaming 4K senza compromessi: MSI MAG 274UPF a prezzo speciale! (-23%)

Se state cercando un monitor da gaming di alta qualità a prezzo ridotto non doveete farvi scappare questa super offerta Black Friday! Amazon vi offre un'occasione imperdibile per aggiornare il vostro setup da gaming con il MSI MAG 274UPF a soli 429,99€, rispetto al prezzo originale di 559,99€. Ciò rappresenta un risparmio del 23%. Questo monitor 27'' 4K UHD vanta una qualità dell'immagine straordinaria grazie al suo pannello Rapid IPS, capace di offrire angoli di visione estesi fino a 178° e un design senza cornice per un'esperienza visiva immersiva. Dotato di un refresh rate di 160 Hz e un tempo di risposta di soli 0,5ms, è ottimale per il gaming ad alti livelli. Inoltre, la copertura del 133% dello spazio colore sRGB assicura colori vividi e dettagliati, mentre le tecnologie Less Blue Light e Anti-Flicker garantiscono una visione confortevole durante lunghe sessioni di gioco. Non perdete questa opportunità su Amazon.

MSI MAG 274UPF, chi dovrebbe acquistarlo?

MSI MAG 274UPF è l'ideale per gli appassionati di gaming e per gli utenti che lavorano con grafiche ad alta intensità che necessitano di una qualità dell'immagine eccezionale e di un design senza cornice che permette una visuale più ampia e immersiva. Grazie al suo pannello Rapid IPS, offre colori vividi e angoli di visione estesi fino a 178°, rendendo ogni sessione di gioco o lavoro più coinvolgente. Inoltre, con un refresh rate di 160 Hz e un tempo di risposta di soli 0,5 ms, è perfettamente equipaggiato per garantire una fluidità di movimento essenziale nell'e-sport e negli utilizzi che richiedono la massima precisione.

Per chi trascorre lunghe ore davanti allo schermo, MSI MAG 274UPF in offerta a 429,99€, risulta anche un fedele alleato per la salute visiva, grazie alla tecnologia Less Blue Light e ad Anti-Flicker che riducono l'affaticamento degli occhi.

Al prezzo di 429,99€, dal valore originario di 559,99€, MSI MAG 274UPF E2 offre un mix unico tra prestazioni eccezionali e qualità dell'immagine superba per un'esperienza di gioco senza precedenti.

