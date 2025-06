La figure di Gamera 1999 targata SH MonsterArts si distingue per la qualità costruttiva, la scultura dettagliata e la forte fedeltà al design originale. Nonostante alcune limitazioni articolari e l’assenza di accessori extra, il prodotto risulta estremamente convincente e scenografico in entrambe le modalità di esposizione, rendendolo un acquisto consigliato per ogni appassionato di kaiju e monster movie.

Quando si parla di Kaiju, il pensiero corre subito a mostri colossali che si affrontano tra palazzi in frantumi e città in fiamme. Se Godzilla è il re indiscusso, Gamera è senza dubbio uno dei suoi rivali più iconici. Con la sua corazza da tartaruga e l’animo da protettore della Terra, questo gigante radioattivo è tornato prepotentemente sulla scena grazie a Bandai e Tamashii Nations.

In questa recensione vi portiamo alla scoperta di una delle uscite più interessanti per gli amanti del genere: SH MonsterArts Gamera, direttamente da Gamera 2: Attack of Legion, pellicola cult del 1996 diretta da Shusuke Kaneko. Una figure che promette dettagli da urlo, articolazioni da combattimento e tutto il fascino vintage del monster movie giapponese.

Diamo quindi uno sguardo approfondito a questa nuova proposta della linea SH MonsterArts, pensata non solo per i fan storici, ma anche per chi si avvicina per la prima volta al mondo dei Kaiju. E fidatevi: qui c’è tanto da vedere… e da distruggere.

Chi è Gamera?

Nato nel 1965 come risposta al successo di Godzilla, Gamera è uno dei kaiju più iconici del cinema giapponese. Con la sua forma di gigantesca tartaruga corazzata, è inizialmente un mostro distruttivo, ma nel tempo si evolve in un vero e proprio protettore della Terra, soprattutto nella trilogia Heisei degli anni ’90. Tra i suoi poteri spiccano il volo a reazione, un devastante raggio al plasma e una resistenza quasi indistruttibile. A differenza di altri mostri, Gamera è spesso legato empaticamente agli esseri umani, soprattutto ai bambini, e non esita a sacrificarsi per salvare il pianeta. Questo mix di forza brutale e spirito eroico lo rende una figura unica nel panorama dei Kaiju, capace di tenere testa persino al Re dei Mostri.

Packaging

Immagine 1 di 2

Immagine 2 di 2

Il packaging della SH MonsterArts Gamera [1996] Sendai Decisive Battle Ver. punta tutto sull’impatto visivo. A differenza di molte altre figure della stessa linea, questa volta Bandai e Tamashii Nations rinunciano alla classica finestra trasparente, optando per una scatola completamente chiusa in cartone rigido. La scelta è audace ma efficace: l’artwork frontale raffigura Gamera in tutta la sua ferocia, con lo sfondo infuocato che richiama direttamente le atmosfere catastrofiche di Gamera 2: Attack of Legion, film da cui è tratta questa versione del personaggio.

I loghi ufficiali della saga, quelli di Bandai e Tamashii Nations, così come il lettering di SH MonsterArts, sono ben evidenti e aggiungono autorevolezza al prodotto. Sul retro della confezione, troviamo alcune pose promozionali della figure, che non solo mostrano il potenziale di posabilità del modello, ma danno anche un’anteprima dell’alto livello di dettaglio scolpito e pittorico.

Blister

Immagine 1 di 2

Immagine 2 di 2

Il blister dell’action figure è pensato per proteggere e valorizzare ogni componente della confezione. Il primo blister ospita il corpo principale della figure, affiancato dalle ali intercambiabili per la modalità di volo e da un imponente effetto Plasma Fireball realizzato in plastica traslucida con sfumature dal giallo all’arancione.

Nel secondo blister più piccolo, troviamo ulteriori accessori tra cui una seconda parte effetto Plasma Fireball, un segmento del guscio in versione danneggiata, e la base espositiva completa di supporto trasparente. Questo sistema modulare permette di ricreare pose dinamiche sia in volo che durante l’attacco, offrendo un’ampia possibilità di esposizione. La disposizione ordinata e funzionale del blister garantisce un accesso semplice e una protezione ottimale per ogni componente.

Gamera - SH MonsterArts

Immagine 1 di 4

Immagine 2 di 4

Immagine 3 di 4

Immagine 4 di 4

La figure di Gamera presenta un'altezza complessiva di circa 14 cm e risulta immediatamente pronta per l’esposizione, senza necessità di supporti aggiuntivi. La stabilità è garantita dalla conformazione delle piante dei piedi e dalle zampe posteriori massicce, che assicurano un bilanciamento ottimale.

La scultura della testa si distingue per accuratezza e dettaglio: la mandibola mobile consente di regolare l’apertura della bocca, mentre anche la lingua è snodata. La dentatura, finemente realizzata, mantiene un buon livello di definizione nonostante la scala ridotta della figure. Le zampe anteriori e posteriori si caratterizzano per un’eccellente resa delle scaglie, della texture superficiale e delle unghie, che risultano scolpite con particolare attenzione.

Particolarmente degna di nota è la corazza dorsale, la cui lavorazione imita con grande realismo il carapace di una vera tartaruga, donando un forte impatto visivo al pezzo.

In termini di posabilità, la figure offre una mobilità limitata – un aspetto previsto e coerente con la filosofia della linea – a causa del design del personaggio, che penalizza l'articolazione in favore della resa estetica. Nonostante ciò, l’escursione del collo risulta soddisfacente, permettendo una discreta gamma di movimenti per la testa.

Immagine 1 di 4

Immagine 2 di 4

Immagine 3 di 4

Immagine 4 di 4

Una delle funzioni accessorie principali riguarda l’apertura dell’addome, necessaria per simulare il lancio dell’iconica onda Mana. In questa modalità, tuttavia, si evidenziano pannellature che risultano difficilmente allineabili e visivamente dissonanti rispetto al resto della scultura, dando un effetto meccanico che può apparire fuori contesto. Questo dettaglio tende a passare in secondo piano nella configurazione standard della figure, e scompare completamente nella modalità volante, grazie ai componenti sostitutivi per zampe anteriori e parte posteriore.

La posa aerea è supportata dallo stand incluso, che consente di esporre la creatura nella sua variante di volo con grande stabilità e pulizia visiva. In questa configurazione, le pannellature dell’addome risultano del tutto mascherate, contribuendo a un look più omogeneo.

A completamento del set è presente anche un effetto speciale, che consente di riprodurre l’iconica fiammata emessa dalla bocca. Anche in questo caso, lo stesso supporto per la posa volante può essere impiegato per sostenere l'effetto, rendendo l'esposizione ancora più dinamica.

Conclusioni

La figure di Gamera della linea SH MonsterArts rappresenta un prodotto di altissimo livello sotto il profilo scultoreo e realizzativo, capace di soddisfare pienamente le aspettative dei collezionisti più esigenti. La resa estetica complessiva è eccellente: dalla testolina minacciosa alle zampe massicce, ogni dettaglio è curato con precisione, contribuendo a conferire alla creatura una forte presenza scenica, sia nella posa terrestre che nella variante volante.

Sebbene la posabilità sia inevitabilmente limitata dal design stesso del personaggio, ogni snodo è studiato con attenzione per non compromettere la silhouette, e le opzioni di esposizione restano comunque efficaci. L’inclusione dello stand per la modalità aerea e dell’effetto fiamma arricchiscono il pacchetto, offrendo soluzioni di display dinamiche e coerenti con le scene iconiche del film.

La mancanza di accessori aggiuntivi non incide negativamente sull’esperienza complessiva: la figura funziona perfettamente anche nella sua forma base, senza la necessità di gimmick superflui. Gamera appare vivo, realistico, pronto a combattere: una vera e propria celebrazione visiva per i fan del kaiju.

Gamera (1996) Sendai Decisive Battle Ver. sarà disponibile in Italia a giugno 2025. Sarà acquistabile sia nei negozi fisici che online, con distribuzione ufficiale affidata a Cosmic Group per Bandai.