Exploding Minions a soli 13€: divertimento ESPLOSIVO!

Se amate i giochi di carte e i simpaticissimi Minions, non perdetevi questa offerta. Exploding Minions è un divertentissimo party game ideato dai creatori di Exploding Kittens. Un gioco pieno di banane, esplosioni, unicorni e idranti. Fatevi catturare dall'universo di Exploding Kittens ora invaso dai simpaticissimi Minions in questa edizione italiana facile da imparare in pochi minuti. Originariamente disponibile a 24,99€, ora potete aggiungerlo alla vostra collezione per soli 12,99€, con uno sconto del 48%. Non perdete l'occasione di rendere le vostre serate in compagnia ancora più esplosive!

Exploding Minions, chi dovrebbe acquistarlo?

Exploding Minions è il gioco ideale per le famiglie che cercano un divertimento coinvolgente e immediato, così come per gli appassionati della cultura popolare che amano i personaggi dei Minions e l'adrenalinico spirito di Exploding Kittens. Con una fascia di età consigliata dai 7 anni in su, questo gioco da tavolo invita i giocatori a tuffarsi in avventure esplosive, dove banane, unicorni e idranti non sono che parte dell'arsenale a disposizione per evitare di essere eliminati. Grazie a regole semplici che si possono imparare in pochi minuti, è ideale per intrattenere i bambini, stimolando nel contempo il pensiero strategico e la capacità di pianificare in modo ludico e coinvolgente. Gli adulti apprezzeranno le nuove dinamiche introdotte dai personaggi dei Minions e dalle nuove carte che aggiungono un pizzico di originalità e sfida in più alle partite.

Progettato per 2-5 giocatori e adatto a chi ha più di 7 anni, questo gioco offre divertimento esplosivo con una durata media di 15 minuti per partita. Il gioco è semplice da imparare: se peschi una carta Exploding Minion, sei eliminato dalla partita, ma non temere, le altre carte a tua disposizione ti daranno la possibilità di evitare, attenuare o deviare l'esplosione imminente. La confezione include 72 carte e un regolamento, il tutto in lingua italiana, rendendolo accessibile e divertente per tutti.

A un prezzo ridotto da 24,99€ a soli 12,99€, Exploding Minions rappresenta un'offerta eccezionale per aggiungere un tocco di allegria e azione alle vostre serate in famiglia o con gli amici. Grazie alla sua semplicità e al fascino universale dei Minions, è perfetto per chi cerca un gioco di carte rapido e divertente. La sua natura imprevedibile e l'interazione giocatore contro giocatore vi terranno incollati al tavolo per ore di risate e divertimento.

Vedi offerta su Amazon