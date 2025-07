Bandai ha ufficialmente aperto i preordini per l’Evangelion Test Type-01 30TH With The Spear of Gaius, un’imponente proposta da collezione realizzata per la prestigiosa linea Metal Build di Tamashii Nations. Questo modello rappresenta una delle uscite più attese dagli appassionati di Neon Genesis Evangelion, realizzato per celebrare i trent’anni dalla prima trasmissione dell’anime originale del 1995.

Evangelion Test Type-01 30TH With The Spear of Gaius - Metal Build

Il Metal Build in questione è ispirato all’iconico Eva-01, unità protagonista dell’opera diretta da Hideaki Anno e prodotta dallo studio Gainax. Con i suoi ventisei episodi, Neon Genesis Evangelion ha rivoluzionato il genere mecha grazie a un impianto narrativo profondo, ricco di simbolismi religiosi e riflessioni psicologiche, diventando un punto di riferimento assoluto nella cultura pop giapponese.

Il modello proposto da Tamashii Nations punta a restituire tutta la potenza visiva dell’Eva-01 attraverso un design completamente rielaborato e aggiornato, mantenendo comunque una forte fedeltà stilistica all’originale. L’action figure è alta 22 centimetri e realizzata con materiali di alta gamma: PVC, ABS e metallo pressofuso (diecast), che assicurano una sensazione di solidità e un livello di dettaglio difficilmente riscontrabile altrove. Il frame interno, completamente articolato, permette al modello di assumere pose estremamente dinamiche, ricalcando fedelmente le movenze fluide e aggressive viste nella serie.

Il pezzo forte di questa versione speciale è la Spear of Gaius, una nuova e imponente arma lunga ben 37 centimetri, che aggiunge ulteriore valore scenico al prodotto. La lancia presenta una finitura alternata tra opaco e lucido, che contribuisce a donarle un aspetto sofisticato e di grande impatto visivo, perfettamente in linea con la qualità elevata dell’intero set.

All’interno della confezione si trovano inoltre numerosi accessori: mani intercambiabili, armi secondarie e una base espositiva decorata, elementi che ampliano le possibilità di personalizzazione e di esposizione. Ogni componente è studiato per offrire un'esperienza di collezionismo di livello superiore.

Prezzo e data di uscita

La data di uscita in Giappone è fissata per novembre 2025, mentre in Italia il prodotto sarà distribuito a partire da gennaio 2026 tramite il distributore ufficiale Cosmic Group. Il prezzo indicativo per il mercato italiano sarà di 350,00 euro, un costo che riflette l’attenzione ai dettagli, la qualità dei materiali e l’esclusività della linea Metal Build.