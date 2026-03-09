Su Amazon è disponibile un'offerta imperdibile su Elden Ring Nightreign Seekers Edition per XBOX Series X/S, la versione completa che include il gioco base, DLC con personaggi e boss aggiuntivi, Artbook digitale, colonna sonora digitale e Steelbook. Lo sconto del 51% porta il prezzo a soli 27,09€, rispetto al prezzo originale di 54,99€. Un'occasione da non perdere per affrontare sfide cooperative fino a 3 giocatori!

Elden Ring Nightreign Seekers Edition, chi dovrebbe acquistarlo?

Elden Ring Nightreign Seekers Edition per XBOX Series X/S è il titolo ideale per tutti gli appassionati di action RPG che amano le sfide intense e il gioco cooperativo. Con uno sconto del 51%, passando da 54,99€ a soli 27,09€, questa edizione è perfetta per chi desidera un'esperienza completa: include il gioco base, un DLC con personaggi e boss aggiuntivi, un artbook digitale, la colonna sonora e uno Steelbook da collezione.

Il gioco soddisfa le esigenze di chi cerca avventure sempre diverse grazie a un mondo che cambia ad ogni sessione, mantenendo alta la rigiocabilità. È particolarmente consigliato a chi ama affrontare le sfide in compagnia, potendo unire le forze in modalità cooperativa fino a 3 giocatori, sfruttando le sinergie tra eroi dalle abilità uniche. Un acquisto imperdibile per i fan del genere e per chi vuole immergersi in un titolo ricco di contenuti a un prezzo decisamente vantaggioso.

Elden Ring Nightreign Seekers Edition per Xbox Series X include il gioco base, DLC, Artbook digitale, Colonna Sonora digitale e Steelbook. Il DLC aggiunge personaggi e boss inediti. Supporta la modalità cooperativa fino a 3 giocatori con sinergie tra eroi unici.

Vedi offerta su Amazon