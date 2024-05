Alexa in auto sempre con te? Si può, e oggi costa il 36% in meno

L'Echo Auto di Amazon è un compagno affidabile per i vostri viaggi in auto, dal momento che vi permette di portare Alexa a bordo e di mantenervi connessi ovunque siate. E la buona notizia è che la versione di 2a generazione è ora disponibile a soli 44,99€ anziché 69,99€, offrendo un risparmio del 36%!

Echo Auto (2ª gen.), chi dovrebbe acquistarlo?

È un accessorio essenziale per coloro che passano molto tempo alla guida e vogliono rendere i loro viaggi più piacevoli, efficienti e sicuri. Che si tratti di viaggiatori frequenti per lavoro o di chi ama fare lunghe gite, questo dispositivo si rivela un compagno ideale per gestire chiamate in vivavoce, controllare la musica preferita o ascoltare podcast senza distogliere l'attenzione dalla strada.

Grazie al suo design sottile e ai 5 microfoni integrati, l'Echo Auto è facile da installare in auto e può catturare i comandi vocali dell'utente anche in ambienti rumorosi, come il traffico o l'aria condizionata. Per gli amanti della domotica, l'Echo Auto offre inoltre nuove possibilità, consentendo di controllare i dispositivi smart della propria casa direttamente dall'auto. Potete regolare il termostato o spegnere le luci con un semplice comando vocale, rendendolo una soluzione ideale per chi vuole una casa intelligente senza rinunciare alla comodità durante gli spostamenti.

Insomma, l'Echo Auto è un'opportunità davvero interessante per migliorare l'esperienza di guida, rendendola più sicura, divertente e connessa. Soprattutto al prezzo in sconto di cui potete godere oggi, che vi permette di portarlo in auto con voi a un costo ridotto del 36% rispetto a quello abituale.

