Diventa 'El Presidente' in Tropico 6, oggi con uno SCONTO del 63% su Instant Gaming!

Siete pronti a indossare i panni di "El Presidente" e guidare la vostra nazione tropicale verso la prosperità? Non lasciatevi sfuggire l'offerta imperdibile su Instant Gaming: Tropico 6 per PC è disponibile a soli 6,66€, con uno sconto del 63% rispetto al prezzo di listino di 40€. Questa promozione fa parte del "Calendario dell'Avvento" di Instant Gaming, che ogni giorno fino al 24 dicembre offre sconti imperdibili su titoli selezionati.

Tropico 6 è un gioco di costruzione, gestione e simulazione politica che vi mette al comando di un arcipelago caraibico. Per la prima volta nella serie, potrete gestire più isole contemporaneamente, affrontando sfide inedite e costruendo ponti e tunnel per collegarle. Il gioco offre un sistema di ricerca aggiornato, focalizzato sugli aspetti politici dell'essere il più grande dittatore del mondo, e la possibilità di personalizzare l'aspetto del vostro palazzo presidenziale.

Le vostre decisioni influenzeranno direttamente il comportamento e la produttività dei cittadini, che potrebbero persino organizzare proteste o rivolte se il vostro governo non soddisfa le loro aspettative. Potrete inviare agenti in terre straniere per rubare meraviglie mondiali e monumenti da aggiungere alla vostra collezione, aumentando il prestigio della vostra nazione. Inoltre, Tropico 6 offre una modalità multigiocatore per un massimo di 4 giocatori, permettendovi di confrontarvi con amici nella gestione del potere.

Non perdete l'occasione di vivere questa esperienza di gioco avvincente e ricca di sfaccettature. Acquistate Tropico 6 su Instant Gaming a soli 6,66€, approfittando di uno sconto del 63% sul prezzo originale di 40€. Diventate il leader che avete sempre sognato di essere e portate la vostra nazione al successo! Ricordate che le offerte del "Calendario dell'Avvento" sono disponibili per un periodo limitato, quindi visitate il sito ogni giorno per scoprire nuovi sconti su titoli selezionati.