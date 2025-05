Disney Italia Showcase: tutte le novità Disney Plus, cinema e parchi

Con un grande evento tenutosi a Milano, intitolato Disney Italia Showcase, The Walt Disney Company Italia ha presentato tutte le novità in arrivo in streaming su Disney Plus, le prossime uscite cinematografiche e le novità di parchi e crociere. Scopriamole insieme nel dettaglio.

Abbonati adesso a Disney+ a partire da 5,99€

Le novità in arrivo su Disney Plus

FolleMente - 6 giugno su Disney Plus

La commedia italiana più vista della stagione al cinema debutterà sulla piattaforma streaming. FolleMente è un racconto brillante e romantico con un cast stellare. Al centro, un primo appuntamento e tutto ciò che ci attraversa la mente quando l’amore bussa alla porta. Tra dialoghi serrati e momenti esilaranti, il film ci fa entrare nei pensieri dei due protagonisti, svelando, con ironia, i meccanismi che guidano le nostre scelte.

Uefa Women's Champions League - da ottobre 2025 su Disney Plus



Dalla prossima stagione, Disney Plus, sarà la casa della UEFA Women’s Champions League in Europa, dando agli spettatori la possibilità di guardare ogni partita in diretta senza costi aggiuntivi.

La copertura su Disney+, l’unica piattaforma dove i fan potranno seguire tutte le partite della competizione in diretta, avrà inizio a ottobre 2025, dando il via a una nuova era della UEFA Women’s Champions League con l’introduzione del format che prevede una fase campionato con 18 squadre. Tutte le 75 partite della competizione, dalla fase campionato fino alla finale del 2026 all’Ullevaal Stadion di Oslo, saranno trasmesse in diretta su Disney+, offrendo al pubblico ancora più entusiasmo, imprevedibilità e grandi incontri.

Adults - dal 29 maggio su Disney Plus

La serie comedy corale per adulti racconta di un gruppo di ventenni di New York che cercano di essere brave persone, nonostante ci sia ancora molta strada da fare. Samir (Malik Elassal), Billie (Lucy Freyer), Paul Baker (Jack Innanen), Issa (Amita Rao) e Anton (Owen Thiele) sono cinque amici che si ritrovano insieme nella casa d'infanzia di Samir, dove condividono pasti, ansie e, occasionalmente, gli spazzolini da denti. La serie FX Adults, precedentemente intitolata Snowflakes, debutterà con tutti gli otto episodi. Charlie Cox, Julia Fox, D’Arcy Carden, Grace Kuhlenschmidt, John Reynolds e Ray Nicholson saranno le guest star della prima stagione.

Creata da Ben Kronengold e Rebecca Shaw (The Tonight Show Starring Jimmy Fallon), la serie mette in scena le vittorie, le sconfitte e le umiliazioni di chi inizia a vivere nel mondo degli adulti. Che stiano cercando di fare carriera al lavoro, orientarsi nel sistema sanitario, organizzare una cena o uscire con gli amici nell’era dell’app “Find My Friends”, il gruppo scopre che nulla del mondo reale è semplice e che tutte le loro migliori intenzioni tendono a peggiorare le cose.

Welcome to Wrexham Stagione 4 - dal 29 maggio su Disney Plus

Welcome to Wrexham è una docuserie che segue i sogni e le preoccupazioni di Wrexham, una città operaia nel Galles settentrionale, Regno Unito, mentre due star di Hollywood plasmano il futuro della storica squadra di calcio della città. Nel 2020, Rob e Ryan hanno acquistato i Red Dragons, una squadra di quinta categoria, con la speranza di trasformare il club e creare una storia di riscatto che il mondo potesse tifare.

Il mondo ha preso atto di questo cambiamento e il club ha ottenuto due promozioni consecutive che hanno portato i Reds nella League One della English Football League per la prima volta in 20 anni. Mentre continuano a scalare le classifiche, la posta in gioco diventa più alta con un nuovo livello di intensità, competizione e costi, con il club che continua a essere colpito da infortuni e i tifosi che chiedono l’ingaggio di nuovi talenti. Staff e supporter festeggiano l’ascesa della squadra verso la Premier League e allo stesso tempo si preparano ad affrontare le sfide che si presentano a ogni nuovo livello della EFL. Riuscirà il Wrexham AFC a essere all’altezza?

Predator: Killer of Killers - dal 6 giugno su Disney Plus

Il film animato originale d’azione e avventura targato 20th Century Studios è ambientato nell’universo di Predator. La storia antologica segue tre dei guerrieri più feroci della storia umana: una razziatrice vichinga che guida il suo giovane figlio in una sanguinosa missione in cerca di vendetta, un ninja nel Giappone feudale che si ribella al fratello samurai in una brutale lotta per la successione, e un pilota della Seconda Guerra Mondiale che decolla per indagare su una minaccia ultraterrena che incombe sulla causa degli Alleati. Tuttavia, sebbene questi guerrieri siano assassini a pieno titolo, sono solo prede per il loro nuovo avversario: il killer dei killer per eccellenza.



Ironheart - dal 25 giugno su Disney Plus

La nuova e avvincente serie ha come protagonista Dominique Thorne nel ruolo di Riri Williams, una giovane e geniale inventrice le cui armature competono con le migliori del Marvel Cinematic Universe. Ambientata dopo gli eventi di Black Panther: Wakanda Forever, Ironheart contrappone la tecnologia alla magia quando Riri – determinata a lasciare un segno nel mondo – torna a Chicago, la sua città natale.

La sua idea unica di costruire armature di ferro è geniale, ma nel perseguire le sue ambizioni, si ritrova coinvolta dal misterioso ma affascinante Parker Robbins alias “The Hood” (Anthony Ramos). La serie è interpretata anche da Lyric Ross, Alden Ehrenreich, Regan Aliyah, Manny Montana, Matthew Elam e Anji White. Chinaka Hodge è head writer; gli episodi sono diretti da Sam Bailey e Angela Barnes. Gli executive producer sono Kevin Feige, Louis D’Esposito, Brad Winderbaum, Zoie Nagelhout, Chinaka Hodge, Ryan Coogler, Sev Ohanian e Zinzi Coogler. Le musiche sono di Dara Taylor ed è prodotta in associazione con Proximity Media.

The Bear Stagione 4 - dal 26 giugno su Disney Plus

La quarta stagione della serie FX The Bear seguirà Carmen “Carmy” Berzatto (Jeremy Allen White), Sydney Adamu (Ayo Edebiri) e Richard “Richie” Jerimovich (Ebon Moss-Bachrach) mentre vanno avanti con determinazione, decisi non solo a sopravvivere, ma anche a portare il “The Bear” a un livello superiore. Con nuove sfide dietro ogni angolo, il team dovrà adattarsi, reagire e superare gli ostacoli. In questa stagione, cercare l’eccellenza non significa solo migliorarsi, ma decidere cosa valga davvero la pena tenersi stretto.

Alien: Pianeta Terra - dal 13 agosto su Disney Plus

Nella serie FX Alien: Pianeta Terra, quando la misteriosa nave di ricerca spaziale USCSS Maginot si schianta sulla Terra, Wendy (Sydney Chandler) e un improvvisato gruppo di soldati fanno una scoperta fatale che li mette di fronte alla più grande minaccia del pianeta. Nel 2120, la Terra è governata da cinque compagnie: Prodigy, Weyland-Yutani, Lynch, Dynamic e Threshold. In questa Era Corporativa, i cyborg (esseri umani con parti sia biologiche che artificiali) e i sintetici (robot umanoidi con intelligenza artificiale) convivono con gli esseri umani.

Ma le regole del gioco cambiano quando il giovane prodigio Fondatore e CEO della Prodigy Corporation svela un nuovo progresso tecnologico: gli ibridi (robot umanoidi con coscienza umana). Il primo prototipo di ibrido, chiamato “Wendy”, segna una nuova alba nella corsa verso l’immortalità. Dopo che l’astronave della compagnia Weyland-Yutani si schianta su Prodigy City, “Wendy” e gli altri ibridi affrontano misteriose forme di vita, più terrificanti di quanto chiunque avrebbe mai potuto immaginare.

All’s Fair - dall'autunno 2025 su Disney Plus

Nella serie, atteso legal drama originale di Ryan Murphy, un team di avvocatesse divorziste lascia uno studio dominato dagli uomini per aprirne uno proprio di successo. Feroci, brillanti ed emotivamente complicate, affrontano separazioni rischiose, segreti scandalosi e alleanze instabili, sia in tribunale che tra di loro. In un mondo in cui i soldi parlano e l’amore è un campo di battaglia, queste donne non si limitano a partecipare al gioco, ma lo cambiano. Nel cast Kim Kardashian, Naomi Watts, Niecy Nash-Betts, Teyana Taylor e Matthew Noszka, con Sarah Paulson e Glenn Close.

Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo Stagione 2 - da dicembre 2025 su Disney Plus

La seconda stagione di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo è basata su “Il mare dei mostri”, il secondo capitolo della serie di libri best-seller di Rick Riordan, pubblicata da Disney Hyperion ed edita in Italia da Mondadori. Nella nuova stagione, Percy Jackson ritorna al Campo Mezzosangue un anno dopo e scopre che il suo mondo è stato completamente stravolto. La sua amicizia con Annabeth sta cambiando, scopre di avere un ciclope come fratello, Grover è scomparso e il campo è sotto assedio dalle forze di Crono. Il viaggio di Percy per rimettere le cose a posto lo porterà fuori da ogni mappa, nelle pericolose acque del Mare dei Mostri, dove un destino segreto attende il figlio di Poseidone. La seconda stagione di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo è interpretata da Walker Scobell, Leah Sava Jeffries, Aryan Simhadri, Charlie Bushnell, Dior Goodjohn e Daniel Diemer.

Only Murders in the Building Stagione 5 - prossimamente su Disney Plus

Dalle menti di Steve Martin, Dan Fogelman e John Hoffman, Only Murders In The Building segue tre estranei (Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez) che condividono la stessa ossessione per il genere true crime e si trovano improvvisamente coinvolti in un delitto. Quando si verifica un’orribile morte nell’esclusivo palazzo dell’Upper West Side in cui vivono, i tre sospettano che si tratti di un omicidio e utilizzano la loro grande conoscenza del genere true crime per investigare. Mentre registrano un podcast per documentare il caso, i tre scoprono i segreti del palazzo, che riguardano eventi accaduti molti anni prima. Forse, le bugie che i protagonisti si raccontano a vicenda potrebbero essere ancora più esplosive. Si rendono presto conto che il killer potrebbe nascondersi tra loro, mentre cercano di decifrare gli indizi prima che sia troppo tardi.

Paradise Stagione 2 - prossimamente su Disney Plus



Paradise è ambientata in una tranquilla comunità abitata da alcune delle persone più importanti del mondo. Ma questa serenità va in frantumi quando si verifica uno scioccante omicidio e si apre un’indagine ad alto rischio. La prima stagione è interpretata da Sterling K. Brown, James Marsden, Julianne Nicholson, Sarah Shahi, Nicole Brydon Bloom, Aliyah Mastin e Percy Daggs IV. Gli executive producer sono Dan Fogelman, Sterling K. Brown, John Requa, Glenn Ficarra, John Hoberg, Jess Rosenthal e Steve Beers.



Shōgun di FX Stagione 2 - prossimamente su Disney Plus

Nella prima stagione, Lord Yoshii Toranaga (Hiroyuki Sanada) ha lottato per la sua vita mentre i suoi nemici nel Consiglio dei Reggenti si coalizzavano contro di lui. Quando una misteriosa nave europea è stata trovata abbandonata in un villaggio vicino, il suo pilota inglese John Blackthorne (Cosmo Jarvis) ha condiviso con Toranaga segreti strategici che hanno ribaltato le sorti del potere in suo favore per vincere una guerra civile destinata a segnare un secolo. La seconda parte di Shōgun è ambientata dieci anni dopo gli eventi della prima stagione e porta avanti la saga ispirata a fatti storici di questi due uomini provenienti da mondi diversi, i cui destini sono inevitabilmente intrecciati. Marks e Kondo sono gli executive producer insieme a Michaela Clavell, Edward L. McDonnell e Michael De Luca. Hiroyuki Sanada, di ritorno nei panni di “Toranaga”, è stato promosso al ruolo di executive producer della seconda stagione. Cosmo Jarvis riprenderà a sua volta il ruolo di “Blackthorne” e sarà co-executive producer.

Italia’s Got Talent - dal 5 settembre su Disney Plus

I giudici di Italia’s Got Talent: Mara Maionchi, Frank Matano, Elettra Lamborghini e la new entry di quest’anno Alessandro Cattelan, insieme a Fru dei The Jackal, uno dei due conduttori dello show (in coppia con Aurora Leone) hanno annunciato che la finale di Italia’s Got Talent, il talent show di successo prodotto da Fremantle Italia, sarà trasmessa in diretta streaming su Disney Plus il 31 ottobre, la prima volta in Italia per uno show di intrattenimento. La nuova edizione di Italia’s Got Talent debutterà il 5 settembre in esclusiva sulla piattaforma streaming, con un nuovo episodio disponibile ogni settimana.



Tucci in Italy - disponibile su Disney Plus

Stanley Tucci, attore acclamato candidato all’Oscar, vincitore di un Emmy e di un Golden Globe, viaggia per l’Italia in Tucci in Italy. Prodotta dalla casa di produzione di Stanley Tucci, SALT Productions, assieme a Specialist Factual Productions di BBC Studios, la serie in cinque episodi segue Tucci attraverso gli splendidi paesaggi italiani, mentre esplora le profonde connessioni tra cibo, cultura e storia. La serie, più che un semplice diario di viaggio, è una ricca esplorazione nel cuore delle tradizioni culinarie italiane.

Stanley Tucci, infatti, incontra persone del posto, chef, artigiani e perfino cowboy, per scoprire tesori nascosti e storie mai raccontate con lo storytelling immersivo di National Geographic e l’arguzia tipica dello stesso Tucci. Si concede un sontuoso banchetto senese in Toscana, assaggia l’innovazione a chilometro zero in Lombardia e riscopre l’anima rustica del Lazio. Per la prima volta, visita anche il Trentino-Alto Adige per il pesto al sapore di pino sulle Alpi, mentre in Abruzzo vive le tradizioni legate al pescato selvatico su un trabocco. Un’Italia ricca di sapori, intensa e indimenticabile.

Underdogs - nel 2025 su Disney Plus

Con Ryan Reynolds in veste di narratore, nella versione originale, ed executive producer, Underdogs racconta degli eroi non riconosciuti, bizzarri, strani e più brutti (o forse solo fraintesi?) del mondo animale. Ryan Reynolds si fa paladino degli sfavoriti del regno animale: da quelli dotati di superpoteri ai più ingegnosi artisti della truffa in natura, Ryan scopre molti degli strani e meravigliosi disadattati di Madre Natura. Con bizzarre abitudini di accoppiamento e scioccanti strategie educative che prevedono di essere più disgustosi del proprio vicino, è chiaro che questi “strambi” sono i veri eroi della grande saga della vita.

Le novità in arrivo al cinema

Elio - dal 18 giugno al cinema

Per secoli le persone hanno guardato all’universo in cerca di risposte: nel nuovo film di Disney e Pixar Elio, l'universo risponde! Questa disavventura cosmica presenta Elio, un fanatico dello spazio con una fervida immaginazione e una grande ossessione per gli alieni. Così, quando viene teletrasportato nel Comuniverso, un’organizzazione interplanetaria con rappresentanti di galassie lontane, Elio è pronto per un’impresa epica. Identificato per errore come leader della Terra, Elio deve stringere nuovi legami con eccentriche forme di vita aliene, superare una crisi di proporzioni intergalattiche e scoprire in qualche modo chi è, e dove è veramente destinato a stare. Diretto da Madeline Sharafian (cortometraggio La Tana), Domee Shi (cortometraggio Bao, Red) e Adrian Molina (co-sceneggiatore/co-regista di Coco), e prodotto da Mary Alice Drumm (produttrice associata di Coco).

Le voci italiane saranno di: Andrea Fratoni (Elio), Alexander Gusev (Glordon), Alessandra Mastronardi (voce di Olga Solís, zia di Elio), Adriano Giannini (voce di Lord Grigon), Lucio Corsi (voce dell’ambasciatore Tegmen) e Neri Marcorè (voce del Manuale Universale dell’Utente).

I Fantastici 4: Gli Inizi - dal 23 luglio al cinema

Il film Marvel Studios I Fantastici 4: Gli Inizi introduce la Prima Famiglia Marvel composta da Reed Richards/Mister Fantastic (Pedro Pascal), Sue Storm/Donna Invisibile (Vanessa Kirby), Johnny Storm/Torcia Umana (Joseph Quinn) e Ben Grimm/la Cosa (Ebon Moss-Bachrach) alle prese con la sfida più difficile mai affrontata. Costretti a bilanciare il loro ruolo di eroi con la forza del loro legame familiare, i protagonisti devono difendere la Terra da una vorace divinità spaziale chiamata Galactus (Ralph Ineson) e dal suo enigmatico Araldo, Silver Surfer (Julia Garner).

E se il piano di Galactus di divorare l'intero pianeta e tutti i suoi abitanti non fosse già abbastanza terribile, la situazione diventa all’improvviso una questione molto personale. Il film è interpretato anche da Paul Walter Hauser, John Malkovich, Natasha Lyonne e Sarah Niles. I Fantastici 4: Gli Inizi è diretto da Matt Shakman e prodotto da Kevin Feige, mentre Louis D'Esposito, Grant Curtis e Tim Lewis sono gli executive producer.



Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo - dal 6 agosto al cinema

Nel film, Curtis e Lohan tornano nel ruolo di Tess e Anna Coleman. La storia riprende anni dopo che Tess (Curtis) e Anna (Lohan) hanno attraversato una crisi di identità. Anna ha ora una figlia e una futura figliastra. Mentre affrontano la moltitudine di sfide che si presentano quando due famiglie si uniscono, Tess e Anna scoprono che la fortuna potrebbe davvero colpire due volte. Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo è diretto da Nisha Ganatra e basato sul libro “A ciascuno il suo corpo” di Mary Rodgers.



TRON: Ares - al cinema dal 9 ottobre

Il film segue un programma altamente sofisticato, Ares, che viene inviato dal mondo digitale a quello reale per una pericolosa missione, segnando il primo incontro dell'umanità con esseri dotati di intelligenza artificiale. TRON: Ares è diretto da Joachim Rønning e interpretato da Jared Leto, Greta Lee, Evan Peters, Hasan Minhaj, Jodie Turner-Smith, Arturo Castro, Cameron Monaghan, con Gillian Anderson e Jeff Bridges. Sean Bailey, Jeffrey Silver, Justin Springer, Jared Leto, Emma Ludbrook e Steven Lisberger sono i produttori, mentre Russell Allen è il produttore esecutivo.



Zootropolis 2 - dal 26 novembre al cinema

Nel film, Judy e Nick si trovano sulle tracce di un grande mistero quando Gary De'Snake arriva a Zootropolis e mette sottosopra la città. Per risolvere il caso, i due, sotto copertura, sono costretti ad avventurarsi in nuove e inaspettate aree di Zootropolis, dove la loro continua collaborazione viene messa alla prova come mai prima d'ora. Dal team vincitore del premio Oscar composto da Jared Bush e Byron Howard (registi) e YvettMerino (produttore), Zootropolis 2 include tra le voci della versione originale del film: GinniferGoodwin (Judie Hoops), Jason Bateman (Nick Wilde), Ke Huy Quan (Gary De'Snake), Fortune Feimster, Quinta Brunson e Shakira, che torna nel ruolo di Gazelle.

I Roses - dal 27 agosto al cinema

La vita sembra facile per la coppia perfetta Ivy (Olivia Colman) e Theo (Benedict Cumberbatch): carriere di successo, un matrimonio ricco d'amore, figli fantastici. Ma sotto la facciata della loro presunta vita ideale, si sta per scatenare una tempesta: mentre la carriera di Theo precipita e le ambizioni di Ivy decollano, si accende una polveriera di feroce competizione e risentimento nascosto. I Roses è una rivisitazione del classico film del 1989 La guerra dei Roses, tratto dal romanzo di Warren Adler.



Predator: Badlands - dal 6 novembre al cinema

Data di arrivo nelle sale italiane: 6 novembre 2025

Interpretato da Elle Fanning e Dimitrius Schuster-Koloamatangi, il film è ambientato nel futuro su un pianeta remoto, dove un giovane Predator (Schuster-Koloamatangi), emarginato dal suo clan, trova un improbabile alleato in Thia (Fanning) e intraprende un viaggio insidioso alla ricerca del suo avversario finale. Predator: Badlands è diretto da Dan Trachtenberg e prodotto da John Davis, Dan Trachtenberg, Marc Toberoff, Ben Rosenblatt e Brent O'Connor.



Avatar: Fuoco e Cenere - dal 17 dicembre al cinema

Avatar: Fuoco e Cenere riporta il pubblico a Pandora in una nuova e coinvolgente avventura con il marine diventato leader Na'vi Jake Sully (Sam Worthington), la guerriera Na'vi Neytiri (Zoe Saldaña) e la famiglia Sully. Il film è interpretato anche da Sigourney Weaver, Stephen Lang, Kate Winslet, Cliff Curtis, Oona Chaplin, Jack Champion, Britain Dalton, Trinity Bliss e Bailey Bass.

Deliver Me from Nowhere - nel 2025 al cinema



L’atteso adattamento cinematografico dell'affascinante racconto di Warren Zanes segue la realizzazione dell'album “Nebraska” di Bruce Springsteen del 1982. Previsto nelle sale nel 2025, il film è scritto e diretto da Scott Cooper (Crazy Heart, Hostiles - Ostili, Antlers – Spirito Insaziabile, Black Mass – L’Ultimo Gangster) e vede come protagonista Jeremy Allen White (The Bear, The Warrior - The Iron Claw, Shameless) nei panni del musicista visionario che intraprende un viaggio emotivo per registrare “Nebraska”.

Le novità sui parchi e le crociere

Sono state svelate le novità relative alle Disney Experiences: la nuova area a tema dedicata a Frozen, infatti, aprirà a Disneyland Paris nel 2026, mentre Disney Cruise Line sta ampliando la sua flotta con la Disney Destiny che salperà questo novembre.