Death Stranding 2: come scoprire il segreto dei cavalieri senza testa

All’interno di Death Stranding 2 ci sono diversi misteri legati soprattutto alle storie secondarie portate avanti dai vari Prepper che Sam incontrerà durante il suo viaggio. Tra questi uno dei più interessanti è il Cacciatore di Fantasmi, un personaggio enigmatico il cui scopo è indagare su alcuni eventi misteriosi che avvengono nell’Australia di Death Stranding 2.

In una delle sue indagini ci chiederà di andare a verificare alcune voci riguardo alcuni cavalieri senza testa, starà poi a Sam andare a vedere di cosa effettivamente si tratta.

Vediamo dunque come sarà possibile svelare questo mistero all’interno del gioco, potendo poi sbloccare delle interessanti attività che vi faranno compagnia per gran parte delle vostre scorribande sulle strade del continente australiano.

Come risolvere l’enigma dei cavalieri senza testa in Death Stranding 2

La prima cosa che dovrete fare è sbloccare la struttura del Cacciatore di Fantasmi, e per farlo dovrete prima recarvi dalla Cronobiologa. Se volete sapere come sbloccare tutte le strutture e le ricompense che queste offrono in Australia vi consigliamo di andare a vedere questa nostra altra guida.

Completate l’Ordine Secondario 109 dalla Cronobiologa per sbloccare il Cacciatore di Fantasmi che vi darà poi da accettare l’Ordine Secondario 110. L’obiettivo di quest’ordine sarà di andare di notte in un luogo a est del Cacciatore di Fantasmi, oltre il fiume che divide le due parti di terra. Andate a cavallo di una moto Tri-Cruiser altrimenti l’evento successivo non si attiverà, anche se è probabile che ne troviate una abbandonata da usare nei dintorni.

Una volta sul luogo troverete diversi rottami di moto e altri veicoli e una struttura solitamente utilizzata per costruire le autostrade che è però colorata di un’insolita luce rossa. Avvicinatevi e verrete trasportati su una strada sospesa nel vuoto dove verrete attaccati dalle moto dei Mech Spettri. Questi sono i veri cavalieri senza testa essendo dei robot a forma di moto molto pericolosi.

Alcuni vi attaccheranno speronandovi o sparandovi contro, quelli più pericolosi, proprio come nelle giostre medievali, vi caricheranno con una lancia e spesso lo faranno superandovi e poi tornando indietro saltandovi addosso. Per eliminarle colpitele con tutte le armi che avete e una volta sconfitte tornerete a terra e sbloccherete anche l’apposito trofeo.

Tornate dal Ghost Hunter per completare il suo ordine e aumentare il livello di connessione con lui, inoltre adesso state attenti perché quando andrete in giro lungo le autostrade costruite da voi o da altri giocatori vi capiterà di essere attaccati da altri centauri senza testa.