Death Stranding 2: come evitare il voidout a Terminal Fort Knot

Tra i trofei sbloccabili in Death Stranding 2: On the Beach, uno riguarda la possibilità di evitare che avvenga un voidout a Terminal Fort Knot, l’ultima tappa del viaggio di Sam prima della fine del gioco. Questa missione però è totalmente opzionale e non la affronterete se seguirete soltanto la storia principale.

Ancora una volta in questa missione si affronterà un grosso boss opzionale che i giocatori del primo Death Stranding ricorderanno bene, essendo la grossa figura umanoide che era obbligatorio combattere verso la fine del precedente titolo.

Scopriamo dunque come è possibile fronteggiarla anche in questo secondo capitolo del gioco.

Come affrontare la CA gigante umanoide

Anche questa battaglia è legata alle missioni opzionali del Cacciatore di Fantasmi, proprio come quella dedicata ai Cavalieri senza testa. Per sbloccare l’ordine secondario legato a questa dovete prima portare la connessione con il Cacciatore di Fantasmi quasi al massimo delle 5 stelle, così il Prepper vi darà l’opzione di selezionare l’Ordine Secondario 114 per poter affrontare la grossa CA.

Una volta acquisito l’ordine recatevi a Terminal Fort Knot, potrete anche teletrasportarvi con la Magellan senza avere penalità dato che non dovrete portare con voi nessun carico se non le armi per affrontare la creatura.

Arrivati sul luogo dovrete recarvi sulla spiaggia a ovest della struttura, seguendo l’indicatore sulla mappa. Avanzate all’interno del mare fino a quando non comparirà una enorme CA umanoide chiamata Gigas.

Come sconfiggere la CA Umanoide Gigas

La CA Gigas vi attaccherà principalmente con i tentacoli che farà uscire dalle sue mani e sparandovi dei proiettili in grado di tracciare la vostra posizione. Armatevi come sempre di molti lanciarazzi, mitragliatrici pesanti e Granate di Sangue di livello 2 per infliggere quanti più danni possibili al boss.

Come sempre, quando si tratta di battaglie contro le CA grandi, potrete evocare una vostra CA in soccorso per rendere lo scontro più facile. Quando la evocherete infatti il boss si concentrerà su di questa, mentre voi sarete liberi di attaccarlo senza troppi problemi. Potete anche provare a catturarlo: per farlo basterà colpirlo in testa (bersaglio piuttosto facile) con una Granata da cattura EX, così facendo sarà possibile evocarlo in futuro.

Una volta sconfitto il boss otterrete il trofeo legato al salvataggio di Terminal Fort Knot e potrete tornare dal Cacciatore di Fantasmi per aumentare al massimo il livello di connessione con lui.