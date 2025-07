Sideshow Collectibles ha aperto ufficialmente i preordini per una nuova straordinaria statua da collezione dedicata a uno dei personaggi più oscuri e affascinanti dell’universo espanso di Star Wars. Si tratta di Darth Nihilus, iconico Signore dei Sith proveniente dal celebre videogioco Star Wars: Knights of the Old Republic II – The Sith Lords, oggi parte del canone Legends.

Darth Nihilus - Sideshow

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie

La statua, realizzata con l’eccezionale cura ai dettagli che da sempre contraddistingue i prodotti Sideshow, propone una rappresentazione evocativa e potente del personaggio. Darth Nihilus viene raffigurato mentre si erge con sguardo minaccioso da una tomba frantumata, avvolto in un mantello nero che sembra assorbire la luce circostante. Il tutto è incorniciato da un paesaggio desertico dalle tonalità rosso sangue, che ne esalta ulteriormente la natura sinistra e ultraterrena.

L’opera misura ben 54,5 cm di altezza nella sua configurazione standard, ma raggiunge i 67 cm nella Premium Format, rendendola una presenza scenica di assoluto impatto per ogni collezione. La scultura cattura alla perfezione l’essenza spettrale di Nihilus, un’entità privata del corpo fisico, dominata solo da una volontà distruttrice e da un’insaziabile fame di energia vitale.

La versione Exclusive Edition aggiunge ulteriori elementi che arricchiscono l’esperienza visiva e collezionistica del pezzo. Tra questi spiccano:

Braccia intercambiabili che sprigionano fulmini rossi della Forza, pronti a scatenare la devastazione;

Una testa alternativa con maschera deformata, dall’aspetto realistico e terrificante, simbolo della corruzione che ha consumato l’anima del personaggio;

Una spada laser rossa illuminata, emblema del lato oscuro e del potere distruttivo che definisce Darth Nihilus.

Data di uscita

Questa nuova statua è già disponibile per il preordine tramite il distributore ufficiale europeo Heo, con una data di uscita prevista per l’inizio del 2026. Un prodotto imperdibile per i fan di Star Wars, in particolare per chi segue l’universo Legends, e per i collezionisti alla ricerca di una figura unica, scenografica e carica di atmosfera.