Hasbro ha annunciato ufficialmente il lancio e l’apertura dei preordini per un nuovo set da collezione che farà sicuramente la gioia dei fan Marvel: la maschera e il leggendario Billy Club di Daredevil, ispirati al design iconico del personaggio interpretato da Charlie Cox nella serie Daredevil: Born Again.

Maschera e Billy Club di Daredevil - Hasbro

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie

Il ritorno del vigilante cieco di Hell’s Kitchen sul piccolo schermo si accompagna a un prodotto che unisce gioco di ruolo e collezionismo. Parte della celebre collezione Hasbro Marvel Legends Series, il set premium include due elementi imprescindibili per gli appassionati: la maschera in scala 1:1 e il Billy Club multifunzionale, entrambi realizzati con grande attenzione ai dettagli.

La maschera riproduce fedelmente la versione vista in Born Again, con le corna scolpite e gli iconici occhi rossi che riflettono la determinazione del personaggio. La taglia universale ne garantisce la vestibilità per sessioni di cosplay, eventi come Halloween o semplicemente per arricchire una teca espositiva. Più che un semplice accessorio, rappresenta un vero e proprio pezzo da collezione.

Accanto alla maschera troviamo l’inseparabile Billy Club, riprodotto in versione smontabile in due parti. Questo dettaglio permette di ricreare le dinamiche mosse di Daredevil, rendendolo non solo un accessorio fedele all’originale, ma anche un simbolo della doppia vita di Matt Murdock, diviso tra avvocato e vigilante.

Il set è arricchito da un supporto espositivo, pensato per valorizzare al meglio entrambi gli elementi come fulcro di qualsiasi collezione dedicata al mondo Marvel. La qualità premium e l’attenzione al design ne fanno un tributo tangibile a uno dei personaggi più amati del Marvel Cinematic Universe.

Quanto costa

In Italia, il distributore autorizzato Cosmic Group ha già aperto i preordini per questo atteso kit, disponibile al prezzo di 155,00 euro. L’uscita è prevista per la fine del 2025, rendendolo uno degli oggetti più desiderati dai fan di Daredevil e dai collezionisti Marvel.