Tamashii Nations ha ufficialmente aperto le prenotazioni per una delle figure più attese dai fan di My Hero Academia: la nuova SH Figuarts dedicata a Dabi, villain tra i più affascinanti e carismatici dell’opera firmata da Kōhei Horikoshi. La figure, prodotta da Bandai e realizzata con materiali di alta qualità come PVC e ABS, si presenta come un pezzo da collezione destinato a riscuotere grande interesse nella community di appassionati.

Dabi - SH Figuarts

Alta circa 16 cm, la nuova SH Figuarts di Dabi è progettata per offrire un’eccellente esperienza espositiva, grazie a un sistema di articolazioni avanzato che consente una vasta gamma di movimenti. La posabilità è uno degli elementi chiave di questa uscita, permettendo ai collezionisti di ricreare le scene più iconiche e dinamiche del personaggio, sia in posa statica che in azione.

Il set include diversi accessori che ne arricchiscono ulteriormente il valore: sei mani intercambiabili, due volti alternativi per esprimere differenti stati emotivi e quattro spettacolari effetti scenografici ispirati alle celebri fiamme blu che caratterizzano il Quirk distruttivo di Dabi. Grazie a questi elementi, la figure consente un alto grado di personalizzazione e si presta perfettamente alla creazione di diorami o display tematici.

La presentazione di questa nuova SH Figuarts arriva in un momento significativo per i fan di My Hero Academia. Il manga, pubblicato per la prima volta il 7 luglio 2014 sulle pagine della rivista Weekly Shōnen Jump di Shūeisha, si avvia infatti alla conclusione, prevista per il 5 agosto 2024. Un evento che segna la fine di un’epoca per milioni di lettori in tutto il mondo.

Prezzo e data di uscita

L’uscita ufficiale in Giappone è prevista per novembre 2025, mentre il debutto sul mercato italiano è fissato per gennaio 2026 tramite il distributore autorizzato Cosmic Group. Il prezzo consigliato sarà di 85,00 euro, cifra che riflette la qualità tecnica e l’attenzione al dettaglio che contraddistingue da sempre le produzioni di Tamashii Nations.